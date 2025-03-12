К моделям OnlyFans пришла полиция с обысками: кто мог "слить" информацию о них

Полиция приступила к массовым обыскам в моделях OnlyFans: что известно?

В Украине разгорелся скандал вокруг правоохранительных органов, начавших обыски у моделей OnlyFans. По информации источников, данные о доходах криэйторов сначала попали в Государственную налоговую службу, а впоследствии – в Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Одна из моделей, известная как "гражданка С.", рассказала "Экономической правде" об обыске в своем доме в Харькове, состоявшемся 11 марта. По ее словам, следователи Нацполиции действовали по определению суда, связанному со статьей 301 УКУ (распространение порнографии с получением значительной прибыли).

Девушка утверждает, что во время обыска стражи порядка изъяли ноутбук, флешки и 200 тысяч долларов, которые она планировала обменять для уплаты налогов за 2023 год. Модель подозревает, что ее разговоры могли прослушивать, поскольку визит следователей совпал с планируемым обменом валюты.

Когда она попросила не арестовывать деньги, правоохранители, по ее словам, предложили решить вопрос и оставить ей половину суммы – 100 тысяч долларов.

По словам "гражданки С.", во время обыска следователь показал ей список других моделей, по которым ведется расследование. Полиция уже осуществила "контрольные закупки" контента и активно собирает доказательства.

Девушка считает, что данные о заработках украинских моделей OnlyFans могли попасть в полицию через налоговую, которая получила эту информацию осенью 2024 года. Впоследствии БЭБ получило доступ к этим данным по решению суда и начало обыски среди тех, кто имел наибольшие доходы.

Ранее в БЭБ утверждали, что модели "неправильно поняли" цель допросов. Но после огласки истории в СМИ следственные действия были приостановлены. По словам источников, неофициально было решено не продолжать преследование моделей до принятия законопроекта о декриминализации порно.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Германии 75-летний политик Бернд Фогель попал в скандал из-за "горячих" комментариев под фотографиями моделей OnlyFans. После того, как его непристойные сообщения в соцсети X увидели все, ему пришлось снять свою кандидатуру по выборам в бундестаг.