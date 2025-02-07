"Справжня сексуальність не потребує розголосу": дружина Усика показала новий образ (фото)

Дружина боксера іноді підробляє моделлю

Катерина Усик, дружина чемпіона світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 15 КО) похвалилася черговою фотосесією. На цей раз Катерина стала моделлю в об’єктиві київського фотографа Анастасії Водченко.

Відповідні знімки Катерина розмістила на своїй сторінці в Instagram. 36-річна мама чотирьох дітей частенько позує перед камерою, адже має модельну зовнішність.

"Справжня сексуальність не потребує розголосу", — підписала знімки Анастасія.

Катерина Усик

Користувачі із захопленням сприйняли нові фото Катерини.

Катерина та Олександр перебувають у шлюбі з 2009 року, і за цей час вони стали батьками чотирьох дітей.

Олександр та Катерина Усик

Нагадаємо, зараз Усик перебуває у відпустці після того, як вдруге побив на рингу Тайсона Ф’юрі, захистивши чемпіонські пояси. Очікується, що наступним суперником Олександра стане ще один британець Даніель Дюбуа, проте "Динаміту" для цього треба здобути перемогу над новозеландцем Джозефом Паркером. Таким чином, на кону наступного поєдинку українця знову стоятимуть усі основні пояси у хевівейті, що зробить переможця "дуелі" абсолютним чемпіоном світу.