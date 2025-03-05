Бронь є, але ви у відпустці: чи можуть мобілізувати

Певні гарантії передбачені чинним законодавством

Бронюванню від мобілізації в Україні підлягають працівники стратегічно важливих підприємств. Вони мають відстрочку на весь період його дії, навіть якщо перебувають у відпустці.

Про це розповів адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA". За його словами, бронювання може бути безстроковим або на певний термін, встановлений відповідним рішенням.

Водночас факт перебування працівника у відпустці не впливає на чинність бронювання, тому його мобілізація в цей період є неможливою.

"Бронювання не переривається у зв'язку із відпусткою", — наголосив Айвазян.

Юрист наголошує, що такі гарантії передбачені чинним законодавством, яке регулює питання бронювання працівників підприємств, що мають критичне значення для функціонування економіки та держави.

Нагадуємо, що компанії, які ще не встигли підтвердити критичність і перебронювати працівників, мають час до 31 березня. До цього моменту поточні бронювання залишатимуться чинними.

Щоб забронювати своїх працівників, підприємство повинно подати заявку виключно через портал "Дія". Якщо працівник вже був заброньований, перед подачею нової заявки потрібно анулювати попереднє бронювання.

Також компанії, які оновили статус критичності, можуть подавати заявки до 1 квітня без стандартної 72-годинної обробки даних.

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