В Києві продають хижого звіра з Азії за $5000 (фото, відео)

Такі коти вражають дикою зовнішністю та незалежним характером

Така кішка до снаги не кожному власнику. Тримати вдома справжню дику тварину може бути не тільки неприйнятно з етичних міркувань, але й по справжньому небезпечно.

Азійський леопардовий кіт — дика тварина, хоч по розмірах і схожа на домашню кішку. Вон схожі на мініатюрних леопардів, і зазвичай живуть в густих джунглях чи лісах. Цю кішку називають ще універсальним мисливцем, а в Гонконзі охороняють, як рідкісну. Таку кішку за 5 тисяч доларів продають в Києві. Це 205 450 грн.

Оголошення про продаж азійського леопардового кота

Те, що це саме азійський леопардовий кіт заявляє автор оголошення. Однак це може бути бенгальський кіт. Бенгал F1 — це нащадки першого покоління від схрещування азійського леопардового кота і домашнього кота. Вони вважаються на половину дикими, мають схожий зовнішній вигляд та незалежний характер. виглядом, так і за поведінкою.

Характеристики бенгальських котів першого покоління

Бенгал F1 можуть вирости від 3,6 до 6,8 кг. За характером вони далекі від звичайних домашніх улюбленців — мають сильні мисливські інстинкти та потребують великої кількості активностей.

Через норов Бенгал F1 не підходять недосвідченим любителям кішок. Ціна на таку кішку — від 5 000 до 10 000 доларів (205 450 — 410 900 грн за поточним курсом).

Раніше "Телеграф" розповідав про іншу дику тварину, яку можна виховувати вдома. Характер в неї спокійніший — ігуана хоч і може вирости до 1,5 метра, але не отруйна.