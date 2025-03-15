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В Києві продають хижого звіра з Азії за $5000 (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Азійський леопардовий кіт - дика тварина Новина оновлена 15 березня 2025, 11:16
Азійський леопардовий кіт - дика тварина. Фото Колаж "Телеграфу"

Такі коти вражають дикою зовнішністю та незалежним характером

Така кішка до снаги не кожному власнику. Тримати вдома справжню дику тварину може бути не тільки неприйнятно з етичних міркувань, але й по справжньому небезпечно.

Азійський леопардовий кітдика тварина, хоч по розмірах і схожа на домашню кішку. Вон схожі на мініатюрних леопардів, і зазвичай живуть в густих джунглях чи лісах. Цю кішку називають ще універсальним мисливцем, а в Гонконзі охороняють, як рідкісну. Таку кішку за 5 тисяч доларів продають в Києві. Це 205 450 грн.

Оголошення про продаж азійського леопардового кота
Оголошення про продаж азійського леопардового кота

Те, що це саме азійський леопардовий кіт заявляє автор оголошення. Однак це може бути бенгальський кіт. Бенгал F1 — це нащадки першого покоління від схрещування азійського леопардового кота і домашнього кота. Вони вважаються на половину дикими, мають схожий зовнішній вигляд та незалежний характер. виглядом, так і за поведінкою.

Характеристики бенгальських котів першого покоління

Бенгал F1 можуть вирости від 3,6 до 6,8 кг. За характером вони далекі від звичайних домашніх улюбленців — мають сильні мисливські інстинкти та потребують великої кількості активностей.

Через норов Бенгал F1 не підходять недосвідченим любителям кішок. Ціна на таку кішку — від 5 000 до 10 000 доларів (205 450 — 410 900 грн за поточним курсом).

Раніше "Телеграф" розповідав про іншу дику тварину, яку можна виховувати вдома. Характер в неї спокійніший — ігуана хоч і може вирости до 1,5 метра, але не отруйна.

Теги:
#Азія #Київ #Леопард #Домашні тварини #Домашні улюбленці