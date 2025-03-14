Тварина з анекдоту за 8000 гривень: чи складно тримати вдома ігуану

Домашній вихованець, який не гавкає, не нявкає, але виглядає круто

Справжній мінідракон вдома — це екзотична рептилія ігуана. Вона може вирости в неволі майже до 1,5 метрів та прожити 15-20 років. Перш ніж завести незвичного улюбленця, варто дізнатися детальніше про умови утримання.

Ціна за ігуану залежить від віку, забарвлення (морфи) та місця придбання. Зелені ігуани — найпоширеніші, але можна знайти лілові, яскраво-сині, червонуваті та навіть чорні варіанти. Так, за зелену ігуану в Україні просять 6900 грн, тоді як червона вже коштує майже на тисячу дорожче — 7800 грн.

Оглошення про продаж зеленої ігуани

Оглошення про продаж червоної ігуани

Як доглядати за ігуаною вдома

Ігуани активні вдень і багато часу проводять на деревах. Для комфортного життя їм потрібен просторий тераріум із теплом і УФ-освітленням. Зазвичай вони спокійні, однак у випадку небезпеки можуть і вкусити. Саме це і стало підґрунтям для анекдоту.

Анекдот про ігуану

І хоча ігуани не отруйні, але їхній укус може спричинити інфекції. Попри жарт, ці рептилії — вегетаріанці. Їхній раціон — це 70-80% листової зелені (кульбаба, крес-салат, цикорій), 20-30% овочів (гарбуз, морква, кабачки) і 10-20% фруктів (манго, полуниця, диня).

Раніше "Телеграф" розповідав, що вдома можна тримати навіть білок. Вони мають нюанси догляду, але можуть стати цікавими компаньйонами.