В Киеве продают хищного зверя из Азии за $5000 (фото, видео)

Такие кошки поражают дикой внешностью и независимым характером

Такая кошка по силам не каждому владельцу. Держать дома настоящее дикое животное может быть не только неприемлемо по этическим соображениям, но и по настоящему опасно.

Азиатский леопардовый кот — дикое животное, хоть по размерам и похожее на домашнюю кошку. Они похожи на миниатюрных леопардов, и обычно живут в густых джунглях или лесах. Эту кошку называют еще универсальным охотником, а в Гонконге охраняют как редкую. Такую кошку за 5 тысяч долларов продают в Киеве. Это 205450 грн.

Объявления о продаже азиатского леопардового кота

То, что именно азиатский леопардовый кот заявляет автор объявления. Однако это может быть бенгальский кот. Бенгал F1 – это потомки первого поколения от скрещивания азиатского леопардового кота и домашнего кота. Они считаются половиной дикими, имеют похожий внешний вид и независимый характер. видом, да и по поведению.

Характеристики бенгальских кошек первого поколения

Бенгал F1 могут вырасти от 3,6 до 6,8 кг. По характеру они далеки от обычных домашних любимцев — сильные охотничьи инстинкты и требуют большого количества активностей.

Из-за нрава Бенгал F1 не подходят неопытным любителям кошек. Цена на такую кошку – от 5 000 до 10 000 долларов (205 450 – 410 900 грн по текущему курсу).

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом диком животном, которое можно воспитывать дома. Характер у нее более спокойный — игуана хоть и может вырасти до 1,5 метра, но не ядовита.