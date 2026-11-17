Як доглядати за лезами та не перетягнути кріплення

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Якщо ножиці заминають папір, причина буває не в затупленні, а в бруді між лезами чи ослабленому гвинті. Очищення та обережне підтягування з’єднання допомагають відновити різання без заточування.

Як перевірити ножиці й усунути ці перешкоди, розповідає "Телеграф". Наліт і залишки клею заважають лезам рухатися та щільно прилягати одне до одного, а через розхитане з’єднання між ними утворюється зазор, у який загинається папір.

Розкрийте ножиці й обережно протріть внутрішні поверхні лез м’якою тканиною, злегка змоченою мильною водою. Не проводьте пальцями вздовж різальних крайок. Приберіть залишки засобу чистою вологою тканиною та витріть метал насухо, особливо біля з’єднання.

Після вологого очищення метал потрібно витерти насухо, зокрема біля з’єднання Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Якщо леза хитаються одне відносно одного, підберіть викрутку під шліц гвинта й трохи поверніть його за годинниковою стрілкою. Після кожного невеликого повороту розкривайте та закривайте ножиці: хід має залишатися плавним, без надмірного зусилля. Якщо рух став тугим, трохи послабте кріплення.

Після очищення й регулювання спробуйте розрізати аркуш паперу. Якщо ножиці ріжуть рівно й не заминають його, заточувати їх не потрібно. Коли проблема залишається, причина може бути у стані різальних крайок або деформації лез.

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