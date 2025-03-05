У Німеччини закінчилася зброя для України? У Міноборони країни зробили тривожний прогноз

Країна має думати про створення зброї для себе

Передача зброї Україні від Німеччини досягла межі можливостей. Але військова підтримка та зміцнення власної обороноздатності мають розглядатися паралельно.

Про це заявив офіційний представник міністерства оборони ФРН Міхаель Штемпфле під час брифінгу кабінету міністрів, пише Clash Report в Х. Він відповів журналістам на запитання щодо можливості подальших постачань зброї на кшталт зенітних комплексів Patriot із запасів німецької армії в Україну.

"Ви знаєте, що з бундесверу вже відбулися подібні передачі (озброєння — ред.) Україні. Однак тут досягнуто природної межі, оскільки в нових умовах необхідно зміцнювати власні оборонні спроможності Європи та в координації з іншими країнами слідкувати за тим, щоб кожна з них була добре забезпечена", — сказав Штемпфле.

Водночас представник відомства наголосив, що військова підтримка України та зміцнення власної обороноздатності мають розглядатися паралельно, а також зазначив, що німецька промисловість робить свій внесок, реалізуючи різні проєкти в Україні.

Допомога Україні від Німеччини — що відомо

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Німеччина виділила на допомогу Україні найбільшу кількість коштів серед усіх країн Європи.

Зокрема, Німеччина надала українським воїнам критично необхідні системи протиповітряної оборони Patriot, які можуть знищувати ворожі балістичні ракети.

Раніше "Телеграф" писав, що голова німецької партії ХДС Фрідріх Мерц після вступу на посаду канцлера хоче виділити Україні військову допомогу у розмірі 3 мільярди євро. Ці кошти були заблоковані його попередником Олафом Шольцем.