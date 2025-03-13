"У США немає плану щодо України, а РФ і Білорусь хотіли задушити": головні заяви дуету Путіна з Лукашенком

Під час бесіди вони мають підписати певний "пакет документів"

У четвер, 13 березня, у Москві відбувається зустріч російського президента Володимира Путіна з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Обидва вже встигли зробити низку гострих заяв, у тому числі й про війну в Україні.

Інформація про це з’явилася у російських пропагандистських пабліках у Telegram. Також було опубліковано відео зустрічі Путіна та Лукашенка.

Відомо, що вони під час бесіди підпишуть певний "пакет документів". Також потім на Лукашенка чекає низка інших заходів, які "передбачені його офіційним статусом". "Телеграф" стежить за ситуацією та публікує головні заяви "лідерів".

Заяви Путіна

Відносини Росії та Білорусії розвиваються таким чином, що вони могли б бути прикладом для відносин між багатьма іншими країнами;

Лукашенко завтра виступить у Раді Федерації;

У сфері економіки в Росії та Білорусії все розвивається найкраще, попри всі складнощі;

Путін чекає президента Білорусії 9 травня у Росії.

Заяви Лукашенка

Коли РФ дістане свої козирі, можна буде домовитись про завершення війни;

На Росію "не натиснути" на питання врегулювання в Україні, США натиснули на Київ;

У США немає плану з врегулювання в Україні, вони поки що зондують ґрунт;

Путін сьогодні-завтра обговорить із посланцями Трампа питання перемир’я в Україні;

Курську область буде остаточно звільнено протягом буквально кількох днів;

Білорусь зараз виготовляє пускові установки для "Горішника" і чекає на ракети від Росії;

Росію та Білорусь хотіли задушити, але вони житимуть, потрібні час та наполегливість.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Москві приземлився літак зі спецпосланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом. У нього заплановані переговори із Путіним.