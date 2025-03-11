В Україні продають електрокип'ятильник із часів СРСР: скільки просять за дивину (фото)

До кінця активного оголошення залишилося 6 днів

Речі з СРСР можна придбати на платформі для колекціонерів Violity, де з’явився цікавий товар — електрокип’ятильник. Це рідкісна знахідка для любителів ретро-приладів та тих, хто цікавиться історією побутової техніки.

Як зазначив автор оголошення, прилад моделі ЕП-0,5/220, хоча й виготовлений багато років тому, однак досі здатний виконувати свої функції. Придбати його можна за 450 гривень.

Кип’ятильник виготовлений із пластику та металу, має потужність 0,5 кВт і розрахований на напругу 220 В. Це робить його цілком придатним для використання в сучасних умовах.

На упаковці чітко видно маркування ГОСТ 14705-83, що є свідченням того, що цей прилад відповідав високим стандартам якості, які були встановлені в СРСР.

До кінця активного оголошення залишилося 6 днів.

Для зручності покупців автор пропонує доставку через Нову Пошту. Продавець може відправити його як по Україні, так і за кордон. Важливо зазначити, що це оголошення працює за принципом електронних торгів, де кінцева ціна визначається за результатами аукціону. Це дає можливість кожному охочому зробити свою ставку, а товар отримає той, хто запропонує найбільшу суму.

Раніше "Телеграф" писав про іграшкового зайця часів СРСР на аналогічному аукціоні. "Зайчик" досі в хорошому стані попри свій "вік".