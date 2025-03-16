Вы будете удивлены, как в СССР одна капля масла спасала яйца, и почему это было опасно

Сейчас эта практика уже не необходима по нескольким причинам

Жизнь в СССР была бурной, люди прибегали к странным вещам, чтобы выжить. Это касалось не только бытовых, но и пищевых привычек. В частности, советские хозяйки обладали уникальным лайфхаком, позволяющим им хранить яйца гораздо дольше, чем это казалось возможным.

"Телеграф" рассказывает, в чем был такой секрет. А также почему сейчас такое делать кажется неправильным и даже смешным.

Простой, но эффективный лайфхак

Во времена СССР не было массового выращивания кур, поэтому люди покупали продукты на рынках у хозяек, собиравших яйца самостоятельно. Сразу после покупки яйца тщательно мылись и вытирались. Затем каждое яйцо смазывается растительным маслом и остается до полного высыхания.

После этого продукты обращаются в бумагу, укладываются в корзину и помещаются в темное место. Таким образом, на скорлупе формируется тонкая пленка, предотвращающая порчу.

Однако в современном мире эта практика уже не имеет смысла по нескольким причинам:

Современные методы хранения

В магазинах хранятся яйца в холодильниках при стабильной низкой температуре, что значительно улучшает размножение бактерий и позволяет им больше оставаться свежими без дополнительной обработки.

Чистота и контроль качества

Современные фабрики полностью моют яйца перед продажей, удаляя природную кутикулу (защитный слой). В то же время они контролируют качество и безопасность продукта, поэтому дополнительное смазывание не требуется.

Риск развития бактерий

Натирание растительным маслом может способствовать развитию анаэробных бактерий (например, сальмонеллы), которые могут размножаться под масляным слоем без доступа кислорода.

Пластиковая или картонная упаковка

Яйца продаются в упаковках, которые минимизируют воздействие внешней среды, защищают их от механических повреждений и колебания температуры, способствуя тем самым длительности.

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