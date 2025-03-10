Іграшкового зайця часів СРСР продають на аукціоні за пристойну суму: як він виглядає (фото)

Іграшка досі у хорошому стані

На сайті для колекціонерів Violity продають м’яку іграшку "Зайчик" з часів Радянського Союзу. Хоча цьому плюшевому зайцю вже десятки років, але він все ще перебуває у непоганому стані.

Автор оголошення вказав, що висота іграшки (з вушками) досягає приблизно 60 сантиметрів. Заєць виконаний у біло-блакитних кольорах та на шиї має бантик. На етикетці зазначено, що він був зроблений у місті Феодосія у Криму.

Вказана вартість плюшевого зайця — 950 гривень.

Продати товар автор оголошення готовий доставкою через Нову пошту чи Укрпошту. При цьому доступна доставка по всій Україні та навіть світу.

Зазначимо, що ці речі продають за допомогою електронних торгів, де покупцем у підсумку стане той, хто запропонує найвищу ціну. Нині його ціна становить 950 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні продають набір парфумів "Привіт з півдня" з часів Радянського Союзу. За словами продавця цього товару, парфум знаходиться у відмінному стані. У набір входить два флакони парфумів, помада та пудра.