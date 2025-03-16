"Продвинутым" пенсионерам предлагают стабильный заработок и хорошие условия

Эта работа подойдет для пенсионеров, которые ладят с компьютерами, мессенджерами и оргтехникой

Для непоседливых и желающих подзаработать пенсионеров на рынке есть множество различных занятостей. К примеру, в Киевской области ищут на должность дежурного диспетчера в Вишневом.

Соответствующее объявление разместили на сайте по поиску работы. Вакансия предусматривает стабильный ежемесячный доход в размере 10 000 грн. Предпочтение отдают ветеранам, но готовы рассмотреть кандидатуры пенсионеров.

Среди основных требований к работе — сосредоточенность, стрессоустойчивость, ответственность, коммуникабельность, умение пользоваться интернетом и принадлежностями для офиса на уровне продвинутого пользователя.

Кроме того, сотрудник должен свободно владеть украинским языком в любом формате, а для военнообязанных необходимо наличие упорядоченных военно-учетных документов.

Для этой занятости готовы взять пенсионера, при этом предпочтение отдается ветеранам.

Что нужно в работе:

отвечать на обращения граждан, поступающие через телефон и мессенджеры;

организовывать обратную связь с патрульными дежурной смены;

записывать и документировать обращения граждан;

следить за соблюдением пропускного режима в административном здании.

Что предлагает работодатель:

работа в режиме дежурств — одни сутки через трое;

место работы в центре Вишневого, офис с укрытием;

официальное трудоустройство;

социальный пакет — оплачиваемый отпуск 24 календарных дня, оплачиваемый больничный;

заработная плата 10 000 грн.

"Ждем неравнодушных и ответственных на должность", — добавили в объявлении.

Поэтому, если вы ищете стабильную работу, приличный заработок и удобный график, тогда эта занятость станет прекрасной возможностью.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве ищут уборщицу в охранную компанию. Это принесет пенсионерам дополнительный доход и обеспечит комфортные условия.