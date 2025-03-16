"Продвинутым" пенсионерам предлагают стабильный заработок и хорошие условия
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Эта работа подойдет для пенсионеров, которые ладят с компьютерами, мессенджерами и оргтехникой
Для непоседливых и желающих подзаработать пенсионеров на рынке есть множество различных занятостей. К примеру, в Киевской области ищут на должность дежурного диспетчера в Вишневом.
Соответствующее объявление разместили на сайте по поиску работы. Вакансия предусматривает стабильный ежемесячный доход в размере 10 000 грн. Предпочтение отдают ветеранам, но готовы рассмотреть кандидатуры пенсионеров.
Среди основных требований к работе — сосредоточенность, стрессоустойчивость, ответственность, коммуникабельность, умение пользоваться интернетом и принадлежностями для офиса на уровне продвинутого пользователя.
Кроме того, сотрудник должен свободно владеть украинским языком в любом формате, а для военнообязанных необходимо наличие упорядоченных военно-учетных документов.
Для этой занятости готовы взять пенсионера, при этом предпочтение отдается ветеранам.
Что нужно в работе:
- отвечать на обращения граждан, поступающие через телефон и мессенджеры;
- организовывать обратную связь с патрульными дежурной смены;
- записывать и документировать обращения граждан;
- следить за соблюдением пропускного режима в административном здании.
Что предлагает работодатель:
- работа в режиме дежурств — одни сутки через трое;
- место работы в центре Вишневого, офис с укрытием;
- официальное трудоустройство;
- социальный пакет — оплачиваемый отпуск 24 календарных дня, оплачиваемый больничный;
- заработная плата 10 000 грн.
"Ждем неравнодушных и ответственных на должность", — добавили в объявлении.
Поэтому, если вы ищете стабильную работу, приличный заработок и удобный график, тогда эта занятость станет прекрасной возможностью.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве ищут уборщицу в охранную компанию. Это принесет пенсионерам дополнительный доход и обеспечит комфортные условия.