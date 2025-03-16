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"Продвинутым" пенсионерам предлагают стабильный заработок и хорошие условия

Автор
Марта Иваненко
Дата публикации
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Автор
Коллаж "Телеграф" Новость обновлена 16 марта 2025, 17:30

Эта работа подойдет для пенсионеров, которые ладят с компьютерами, мессенджерами и оргтехникой

Для непоседливых и желающих подзаработать пенсионеров на рынке есть множество различных занятостей. К примеру, в Киевской области ищут на должность дежурного диспетчера в Вишневом.

Соответствующее объявление разместили на сайте по поиску работы. Вакансия предусматривает стабильный ежемесячный доход в размере 10 000 грн. Предпочтение отдают ветеранам, но готовы рассмотреть кандидатуры пенсионеров.

Среди основных требований к работе — сосредоточенность, стрессоустойчивость, ответственность, коммуникабельность, умение пользоваться интернетом и принадлежностями для офиса на уровне продвинутого пользователя.

Кроме того, сотрудник должен свободно владеть украинским языком в любом формате, а для военнообязанных необходимо наличие упорядоченных военно-учетных документов.

Для этой занятости готовы взять пенсионера, при этом предпочтение отдается ветеранам.

Что нужно в работе:

  • отвечать на обращения граждан, поступающие через телефон и мессенджеры;
  • организовывать обратную связь с патрульными дежурной смены;
  • записывать и документировать обращения граждан;
  • следить за соблюдением пропускного режима в административном здании.

Что предлагает работодатель:

  • работа в режиме дежурств — одни сутки через трое;
  • место работы в центре Вишневого, офис с укрытием;
  • официальное трудоустройство;
  • социальный пакет — оплачиваемый отпуск 24 календарных дня, оплачиваемый больничный;
  • заработная плата 10 000 грн.

"Ждем неравнодушных и ответственных на должность", — добавили в объявлении.

Поэтому, если вы ищете стабильную работу, приличный заработок и удобный график, тогда эта занятость станет прекрасной возможностью.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве ищут уборщицу в охранную компанию. Это принесет пенсионерам дополнительный доход и обеспечит комфортные условия.

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