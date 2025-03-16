Идеально для любителей футбола: студентов ищут для интересной работы в Киеве

В объявлении ищут людей с опытом от 1 года

Украинский рынок труда продолжает развиваться и набирать новых специалистов. В Киеве появилась вакансия администратора детского футбольного клуба, так что это возможность стать частью команды.

Соответствующее объявление разместили на популярном сайте по поиску работы. Футбольный центр раннего развития ищет коммуникабельного студента.

Стоит отметить, что такая вакансия подойдет людям с опытом от 1 года. Молодежи же предлагают стабильный доход — от 25 000 гривен и полную занятость.

Главные задачи:

координация деятельности клуба;

работа с клиентами и их привлечение;

учет данных и подготовка отчетов;

обработка звонков и совершение кассовых операций.

Эта работа подойдет коммуникабельным людям, которые любят детей, обладают организационными способностями и готовы работать в режиме многозадачности. Кандидат на должность должен быть ответственным и организованным, а также уметь находить общий язык с детьми.

Опыт работы с CRM-системами и IP-телефонией будет преимуществом, но навыкам можно научиться на месте.

Также компания обещает официальное трудоустройство, социальные гарантии, комфортные условия и поддержку в коллективе.

Что предлагают работодатели

стабильная заработная плата от 25 000 до 35 000 грн (фиксированная ставка + бонусы);

график 5/2, рабочий день с 9:30 до 19:00;

карьерный рост и премии за достижения.

Желающим присоединиться к футбольной команде советуют не откладывать и отправлять резюме уже сейчас — на сайте данную вакансию рассматривают 10 человек.

Ранее "Телеграф" писал о работе для харизматичных студентов с зарплатой более 25 тысяч гривен, благодаря чему молодежь может приобрести полезные навыки.