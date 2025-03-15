"Хворі дегенерати": Трамп накинувся на британських журналістів через новину про Віткоффа та Путіна

Американський президент обізвав поважний британський телеканал "дегенератами"

Президент США Дональд Трамп накинувся з критикою на журналістів британського телеканалу Sky News, які написали, що спеціальний посланник президента Стів Віткофф вісім годин чекав на зустріч з очільником Кремля Володимиром Путіним. Трамп не обирав слів, серед іншого назвавши телеканал "фейковими новинами", а авторів новини – "хворими дегенератами".

Трамп виклав допис у своїй соцмережі Truth Social. Він заявив, що жодного очікування, мовляв, не було взагалі.

"Фейкові новини, як завжди, знову за своє! Чому вони не можуть бути чесними хоча б разів? Вчора ввечері я прочитав, що президент Росії Володимир Путін змусив мого поважного посла і спеціального посланця Стіва Віткоффа чекати понад дев'ять годин, тоді як насправді ніякого очікування не було взагалі", – написав він.

Трамп також заявив, що телеканал нібито "втратив рейтинги", саме тому журналісти "вигадали" цю історію. Мовляв, переговори з Росією проходять "дуже добре".

"Єдина причина, через яку вони придумали цю історію, – спроба принизити нас, тому що вони хворі дегенерати, яким настав час почати правильно висвітлювати новини. Саме тому вони втратили свої рейтинги, аудиторію та повагу… Інші зустрічі з представниками Росії справді проходили та, звичайно, зайняли якийсь час, але вони були дуже продуктивними. Після цього все пішло швидко та ефективно, і, зважаючи на все, все складається, сподіваюся, дуже добре!", – заявив американський президент.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Путін погоджується на перемир’я, але хоче зупинки мобілізації. Він також наголосив, що Кремль виступає за припинення вогню на 30 діб, але вони хочуть "гарантій".

Україна, зі свого боку, зацікавлена у припиненні вогню та готова піти на пропозиції США. При цьому вона не визнає територіальних поступок і підтримує розміщення миротворців на своїй території.