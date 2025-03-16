"Час на перепочинок": у Путіна передали США "сигнал" щодо припинення вогню в Україні

Росія нібито довела до США свої занепокоєння

Росія передала "сигнал" президенту США Дональду Трампу щодо припинення вогню на фронті. В Кремлі вважають, що заклик до перемир’я в Україні сприймається, як нібито "спроба дати ЗСУ час на переозброєння".

Про це заявив помічник російського президента Юрій Ушаков. Він також сказав, що армія РФ зараз "наступає на всіх напрямках".

"Сприймаємо це як спробу дати перепочинок українським військам, які зараз переживають важкі часи, російська армія наступає на всіх напрямках, і в цій ситуації можемо сприймати (перемир'я) як якусь спробу дати час для переозброєння та перегрупування українським військовим", — сказав Ушаков.

Крім того, Ушаков зазначив, що Росія "довела до США свої занепокоєння з цього питання". Наразі, за словами політика, підготовка до зустрічі Путіна з Трампом триває, проте поки невідомо, коли саме відбудеться саміт.

"Ця тема обговорюється нами з американцями, ми готуємося до зустрічі, і вона буде організована, щойно з’явиться необхідність для цього. Поки йдуть контакти на інших рівнях, цю зустріч, телефонну розмову можна організувати досить швидко, але поки нічого конкретного я не можу вам сказати", — повідомив помічник російського президента.

Що було раніше

13 березня головний "перемовник" президента США прибув до аеропорту "Внуково", аби обговорити поточну ситуацію на фронті та досягти припинення вогню між Україною та Росією.

Київ погодився на 30-денне перемир’я за умови, якщо Москва також дасть свою згоду.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що коли спецпосланець Трампа приїхав до Москви, Путін близько 8 годин змусив чекати на зустріч. Водночас варто зазначити, що наразі невідомо, про що розмовляли президент РФ і Стів Віткофф.