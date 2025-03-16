"Подарунок ворогам США": в "Радіо Свобода" прокоментували зупинку фінансування "Голосу Америки" та інших ЗМІ

Зупинка роботи медіа, заснованих ще у 1949 році, була мрією диктаторських та авторитарних режимів в усьому світі

Зупинка фінансування Агентства США з глобальних медіа (USAGM), яке фінансує "Голос Америки", "Радіо Свобода" та низку інших важливих для зовнішньої політики США медіа – це фактичний подарунок ворогам Америки. Це зіграє на користь Ірану, Росії, Китаю та іншим авторитарним режимам.

Про це сказав президент та генеральний директор мережі RFE/RL ("Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода") Стівен Капус у своїй спеціальній заяві, яку оприлюднили медіа. Це перший коментар RFE/RL щодо указу президента США Трампа, який скасовує фінансування USAGM.

Капус зазначив, що розірвання цієї угоди з боку USAGM "було б величезним подарунком ворогам Америки". Зупинка діяльності важливих медіа, заснованих ще у 1949 році, була мрією диктаторських та авторитарних режимів в усьому світі.

"Іранські аятоли, китайські комуністичні лідери, автократи в Москві та Мінську святкуватимуть загибель "Радіо Свобода" через 75 років. Перемога наших супротивників зробила б їх сильнішими, а Америку слабшою", – сказав він.

Також гендиректор RFE/RL нагадав, про декілька нюансів. Один з них – це те, що мережа RFE/RL має двопартійну підтримку в Конгресі США, тому реально припинити її діяльність лише одним указом не вдасться.

"Протягом всієї історії Радіо Свобода отримувало потужну двопартійну підтримку. Без нас майже 50 мільйонів людей у закритих суспільствах, які щотижня залежать від нас в отриманні точних новин та інформації, не матимуть доступу до правди про Америку і світ", – резюмував він.

Нагадаємо, що через дії президента США Дональда Трампа та так званого "Департаменту урядової ефективності" (DOGE) на чолі з мільярдером Ілоном Маском може повністю припинити роботу один з найвідоміших мовників Сполучених Штатів – "Голос Америки". Значна кількість співробітників видання були відправлені в безстрокову "адміністративну відпустку" з 15 березня, при цьому в них відібрали право доступу до електронної пошти та робочих місць.