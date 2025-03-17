Пережила дві операції та помітно підросла: як зараз виглядає донька найстарішої матері в Україні

Жінка стала матір’ю у 66 років і тепер дочка з нею не живе

Валентина Підвербна — жінка, яка у 66 років після штучного запліднення народила доньку Анну-Марію, була названа найстарішою матір’ю України. Через роки дівчинка поскаржилася в соцмережах на знущання матері та навіть побої. Після цього неповнолітню забрали із сім’ї, тепер вона живе з опікуном в іншій родині.

"Телеграф" розповість, як зараз живе дочка найстарішої в Україні матері та як вона виглядає.

Анна-Марія зараз — як вона виглядає і де живе

Анна-Марія – дочка найстарішої матері України Валентини Підвербної. Дівчинка народилася 2011 року, коли її матері було вже 66 років. Через таку незвичайну ситуацію Анна та її мати не раз ставали героїнями новинних сюжетів та програм на телебаченні, про них дізналася вся країна.

Однак у квітні 2023 року Анна-Марія почала публікувати в соцмережах повідомлення про те, що мати знущається з неї — фізично та психологічно. Стверджувалося, що Валентина Підвербна б’є, дряпає, цькує дочку, забороняє їй митися і хоче довести до самогубства. Після цього проти матері порушили справу, а рішенням виконавчого комітету Чернігівської міськради дівчинку забрали від матері.

Спочатку Анна-Марія місяць провела у лікарні, потім її на деякий час помістили до центру соціально-психологічної реабілітації дітей у Хмільниці. А згодом передали до родини опікунів. Там вона живе й тепер, доки мати Валентина Підвербна через суди намагається повернути доньку собі.

У січні 2025 року свіжі фото з Анною-Марією показав до Фейсбуку заступник голови Чернігівської облради Дмитро Блауш, який також опікується життям дівчинки. Він відвідував її в опікунів і приніс подарунки. А також розповів, що Анна пережила дві операції, які допомогли змінити її погляд та вигляд. До того ж, як можна побачити на фото, дівчинка помітно підросла і схудла.

"Дві операції на очах позаду, гарні очі та рівний погляд. Зміни, яких так хотіла дитина, хоч і не дозволяє її так назвати, бо каже, що вже доросла", — написав під фото Дмитро Блауш.

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