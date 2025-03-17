Полисів і набрав вагу: як змінився Лукашенко за останні 10 років при владі

Схоже, товариш Путіна збирається очолювати Білорусь аж до самої смерті

Олександр Лукашенко — президент Білорусі, який після виборів 2025 року розпочав свій сьомий термін на цій посаді. Він відомий своїми гнівними висловлюваннями щодо Зеленського та дружбою з Путіним, якому допомагає воювати в Україні. А ще останніми роками "пюрер" сильно змінився зовні.

"Телеграф" розповість та покаже, як змінилася зовнішність Олександра Лукашенка за останні 10 років.

Лукашенко — облисів і погладшав

Свою президентську кар’єру на посаді глави Білорусі Олександр Лукашенко розпочав у 1994 році. У той час йому було 40 років, і це був енергійний чоловік високого зросту та міцної статури. А ще в нього було набагато більше волосся на голові і вже були густі чорні вуса.

Так Лукашенко виглядав у 2007 році. Фото: Getty Images

До речі, про вуса. Як відомо, вони стали невід’ємною частиною образу білоруського диктатора і залишаються з ним упродовж усієї його політичної кар’єри. Однак останніми роками і вуса, і залишки шевелюри, що лисіє, на голові помітно посивіли. Сам Лукашенко за останні 10 років сильно постарів і набрав зайву вагу. А це разом із високим зростом зробило його ледве не велетнем, особливо на тлі висохлого старого Путіна, до якого він днями їздив із черговим візитом.

Так Лукашенко виглядав у 2015 році. Фото: Getty Images

Так Лукашенко виглядав у 2015 році. Фото: Getty Images

Зазначимо, що у січні 2025 року у Білорусі відбулися чергові вибори, на яких, як і було очікувано, знову переміг 70-річний Лукашенко. Його підтримка серед білорусів просто вражає – за нього проголосували 87,6% виборців і цей показник став рекордним за всі 30 років правління бацьки.

А так Лукашенко виглядає у 2025 році. Фото: Getty Images

А так Лукашенко виглядає у 2025 році. Фото: Getty Images

А так Лукашенко виглядає у 2025 році. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент Білорусі Лукашенко показав на карті, звідки нібито готується перемир’я у присутності Путіна.