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Полисів і набрав вагу: як змінився Лукашенко за останні 10 років при владі

Автор
Галина Струс
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Лукашенко та Путін дружать із самого початку своєї політичної кар’єри
Лукашенко та Путін дружать із самого початку своєї політичної кар’єри. Фото Телеграф, Getty Images

Схоже, товариш Путіна збирається очолювати Білорусь аж до самої смерті

Олександр Лукашенко — президент Білорусі, який після виборів 2025 року розпочав свій сьомий термін на цій посаді. Він відомий своїми гнівними висловлюваннями щодо Зеленського та дружбою з Путіним, якому допомагає воювати в Україні. А ще останніми роками "пюрер" сильно змінився зовні.

"Телеграф" розповість та покаже, як змінилася зовнішність Олександра Лукашенка за останні 10 років.

Лукашенко — облисів і погладшав

Свою президентську кар’єру на посаді глави Білорусі Олександр Лукашенко розпочав у 1994 році. У той час йому було 40 років, і це був енергійний чоловік високого зросту та міцної статури. А ще в нього було набагато більше волосся на голові і вже були густі чорні вуса.

Лукашенко у молодості фото
Так Лукашенко виглядав у 2007 році. Фото: Getty Images

До речі, про вуса. Як відомо, вони стали невід’ємною частиною образу білоруського диктатора і залишаються з ним упродовж усієї його політичної кар’єри. Однак останніми роками і вуса, і залишки шевелюри, що лисіє, на голові помітно посивіли. Сам Лукашенко за останні 10 років сильно постарів і набрав зайву вагу. А це разом із високим зростом зробило його ледве не велетнем, особливо на тлі висохлого старого Путіна, до якого він днями їздив із черговим візитом.

Лукашенко фото
Так Лукашенко виглядав у 2015 році. Фото: Getty Images
Лукашенко фото
Так Лукашенко виглядав у 2015 році. Фото: Getty Images

Зазначимо, що у січні 2025 року у Білорусі відбулися чергові вибори, на яких, як і було очікувано, знову переміг 70-річний Лукашенко. Його підтримка серед білорусів просто вражає – за нього проголосували 87,6% виборців і цей показник став рекордним за всі 30 років правління бацьки.

Лукашенка
А так Лукашенко виглядає у 2025 році. Фото: Getty Images
Лукашенка
А так Лукашенко виглядає у 2025 році. Фото: Getty Images
Лукашенка
А так Лукашенко виглядає у 2025 році. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент Білорусі Лукашенко показав на карті, звідки нібито готується перемир’я у присутності Путіна.

Теги:
#Володимир Путін #Олександр Лукашенко #Президент Білорусі