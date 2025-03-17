Пережила две операции и заметно подросла: как сейчас выглядит дочь старейшей матери в Украине

Женщина стала матерью в 66 лет и теперь дочь с ней не живет

Валентина Подвербная — женщина, которая в 66 лет после искусственного оплодотворения родила дочь Анну-Марию, была названа самой старой матерью Украины. Спустя годы девочка пожаловалась в соцсетях на издевательства матери и даже побои. После этого несовершеннолетнюю забрали из семьи, теперь она живет с опекуном в другой семье.

"Телеграф" расскажет, как сейчас живет дочь старейшей в Украине матери и как она выглядит.

Анна-Мария сейчас — как она выглядит и где живет

Анна-Мария — дочь самой старой матери Украины Валентины Подвербной. Девочка родилась в 2011 году, когда ее матери было уже 66 лет. Из-за такой необычной ситуации Анна и ее мать не раз становились героями новостных сюжетов и программ на телевидении, о них узнала вся страна.

Однако в апреле 2023 года Анна-Мария начала публиковать в соцсетях сообщения о том, что мать издевается над ней — физически и психологически. Утверждалось, что Валентина Подвербная бьет, царапает, травит дочь, запрещает ей мыться и хочет довести до самоубийства. После этого против матери возбудили дело, а решением исполнительного комитета Черниговского горсовета девочку забрали от матери.

Сначала Анна-Мария месяц провела в больнице, затем ее на некоторое время поместили в центр социально-психологической реабилитации детей в селе Хмельница. А спустя время передали в семью опекунов. Там она живет и теперь, пока мать Валентина Подвербная через суды пытается вернуть дочь себе.

В январе 2025 года свежие фото с Анной-Марией показал в Фейсбук заместитель председателя Черниговского облсовета Дмитрий Блауш, который также опекается жизнь девочки. Он навещал ее у опекунов и принес подарки. А также рассказал, что Анна пережила две операции, которые помогли изменить ее взгляд и вид. К тому же, как можно заметить на фото, девочка заметно подросла и похудела.

"Две операции на глазах позади, красивые глаза и ровный взгляд. Изменения, которых так хотел ребенок, хотя и не позволяет ее так назвать, потому что говорит, что уже взрослая", — написал под фото Дмитрий Блауш.

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