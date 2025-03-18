Звезда Голливуда удивила украинцев: она тайком купила картину нашего художника (фото)

У мировой знаменитости есть дома полотно украинца

Известная американская актриса Шэрон Стоун, снимавшаяся в фильмах "Основной инстинкт", "Специалист", "Щепка" поддержала украинского художника Артура Солецкого. Кстати, летом прошлого года звезда травмировалась во время отпуска в Турции.

Об этом сообщила соучредительница агентства по популяризации украинской культуры Ukraine WOW Ярослава Гресь. Она отметила, что Стоун продемонстрировала картину Солецкого под названием "Большая маленькая мечта". Полотно расположено в ее доме. В ролике, опубликованном в соцсетях организации, Шэрон сказала, что картина прекрасна и отметила талант украинского художника.

"Украина — это искусство. Украина — это живопись. Украина — это креативность. Я Шэрон Стоун. Откуда я об этом знаю? Потому что это украинская картина. Ее автор — Артур Солецкий. Какая она прекрасная! Спасибо, Артур, я в восторге", — сказала Стоун.

Шэрон Стоун поддержала украинского художника Артура Солецкого

Гресь отметила, что команда несколько раз писала голливудской актрисе, но она не отзывалась на предложения. На этот раз они попросили Стоун записать ролик об украинских художниках с именами, которые команда планировала предоставить. Однако актриса ответила, что не нужно ничего присылать и сама показала работу украинского художника у себя дома.

"За три предыдущих года Стоун ни разу не приняла наши предложения. Но в этот раз вдруг приходит ответ с примерно таким текстом: "Не надо мне ваших имен, я сама все запишу, потому посмотрите, что у меня дома висит". И там видео из дома Шэрон, а в нем — работа молодого художника Артура Соле.

Интересно, что Солуцкий сам не знал, что его картину приобрела знаменитость. Художник отметил, что это его вдохновило.

"Когда я узнал, что моя работа у Шэрон Стоун дома — это очень вдохновило. В такие моменты действительно понимаешь силу искусства и влияние, которое оно может иметь", — сказал Артур.

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