Звезда Голливуда удивила украинцев: она тайком купила картину нашего художника (фото)
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У мировой знаменитости есть дома полотно украинца
Известная американская актриса Шэрон Стоун, снимавшаяся в фильмах "Основной инстинкт", "Специалист", "Щепка" поддержала украинского художника Артура Солецкого. Кстати, летом прошлого года звезда травмировалась во время отпуска в Турции.
Об этом сообщила соучредительница агентства по популяризации украинской культуры Ukraine WOW Ярослава Гресь. Она отметила, что Стоун продемонстрировала картину Солецкого под названием "Большая маленькая мечта". Полотно расположено в ее доме. В ролике, опубликованном в соцсетях организации, Шэрон сказала, что картина прекрасна и отметила талант украинского художника.
"Украина — это искусство. Украина — это живопись. Украина — это креативность. Я Шэрон Стоун. Откуда я об этом знаю? Потому что это украинская картина. Ее автор — Артур Солецкий. Какая она прекрасная! Спасибо, Артур, я в восторге", — сказала Стоун.
Гресь отметила, что команда несколько раз писала голливудской актрисе, но она не отзывалась на предложения. На этот раз они попросили Стоун записать ролик об украинских художниках с именами, которые команда планировала предоставить. Однако актриса ответила, что не нужно ничего присылать и сама показала работу украинского художника у себя дома.
"За три предыдущих года Стоун ни разу не приняла наши предложения. Но в этот раз вдруг приходит ответ с примерно таким текстом: "Не надо мне ваших имен, я сама все запишу, потому посмотрите, что у меня дома висит". И там видео из дома Шэрон, а в нем — работа молодого художника Артура Соле.
Интересно, что Солуцкий сам не знал, что его картину приобрела знаменитость. Художник отметил, что это его вдохновило.
"Когда я узнал, что моя работа у Шэрон Стоун дома — это очень вдохновило. В такие моменты действительно понимаешь силу искусства и влияние, которое оно может иметь", — сказал Артур.
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