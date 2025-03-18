Стала депутатом в 25 лет: куда пропала фаворитка Ляшко в Раде Алена Кошелева и как она теперь выглядит

Девушку называли одной из самых скандальных депутатов

Алена Кошелева — бывшая народная депутат Украины, которая прошла в Верховную Раду в 2014 году в составе Радикальной партии Олега Ляшко. Девушка стала одной из самых молодых и скандальных народных избранников. А еще ее называли фавориткой главного радикала страны Ляшко.

"Телеграф" расскажет, что известно об Алене Кошелевой, где она сейчас и как теперь выглядит.

Алена Кошелева — что о ней известно

Алена Кошелева — бывшая народная депутат Украины, которая прошла в Верховную Раду от Радикальной партии Олега Ляшко. Девушка родилась в Харькове 14 июля 1990 года, сейчас ей 34 года. А когда она стала депутатом, было всего 25 лет. И этот факт не в последнюю очередь стал причиной того, Алена часто попадала в новостные сводки и светскую хронику. СМИ тщательно следили не только за ее деятельностью, но и за образом жизни, нарядами и аксессуарами.

Известно, что до каденции в Верховной Раде Кошелева работала администратором ресторана. А также называла себя волонтеркой Харьковского военного госпиталя. К слову во время депутатства Алену называли одной из самых красивых народных избранниц, она прослыла в СМИ, как фаворитка Олега Ляшко и часто появлялась с ним на фотографиях и во время интервью.

К слову, тогда, в 2014 году Алену Кошелеву также называли и самой загадочной народной избранницей. Дело в том, что на первое заседание Верховной Рады девушка пришла в роскошной шубе и с золотым IPhone в окружении охранников. Происхождение всех этих атрибутов роскоши новоиспеченная депутатка объяснить журналистам так и не смогла.

Алена Кошелева — где она сейчас

После каденции в Верховной Раде Алена Кошелева не стала продолжать политическую карьеру и не вошла в Раду следующего созыва. Зато устроила свою личную жизнь, в том числе, и благодаря депутатству. Известно, что еще во время своей каденции девушка забеременела от народного депутата из "Блока Петра Порошенко" Давида Макарьяна.

И хотя девушка пропала из светской хроники и публичного пространства, страницу в Instagram она время от времени пополняет новыми фото. А еще перевела профиль на украинский язык. Из ее микроблога в этой соцсети можно узнать, что Алена родила своему мужу Давиду Макарьяну уже троих детей. И судя по всему, бывшая депутатка с семьей остается в Украине во время войны. Также Кошелева делает патриотические посты в поддержку Украины и украинцев.

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