Гірші за норму в сотні разів. В одному з українських міст незабаром не буде чим дихати (карта)

Забруднення сягне значного рівня

Якість повітря в Житомирі у суботу, 22 березня, може суттєво погіршитися. Показник РМ2.5 перевищуватиме норму в сотні разів.

Згідно з даними порталу Ventusky, місто опиниться в зоні підвищеного рівня забруднення повітря через високу концентрацію дрібнодисперсного пилу. Це може спричинити густий смог та значно ускладнити ситуацію з видимістю на дорогах.

У Житомирі забруднене повітря буде до 503 одиниць, що позначається як "дуже нездорове".

Частки РМ2.5 – це мікроскопічні забруднювачі, які утворюють внаслідок промислових викидів, роботу транспорту та спалювання палива. На рівень забруднення впливають і погодні умови. Дощ може зменшити кількість пилу в повітрі, а вітер – розігнати його. Однак у Житомирі 22 березня погодні умови сприятимуть накопиченню забруднюючих частинок.

Індекс якості атмосферного повітря розраховується за формулою NowCast (US EPA) для головного забруднювача – пилу дрібнодисперсної фракції PM2.5/ Забруднене повітря може негативно позначатися на самопочутті людей, особливо в умовах довготривалого впливу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що до України завітало серйозне похолодання, яке незабаром принесе із собою мокрий сніг із дощем. Таку погоду варто очікувати у центральних, південних, північних та східних областях. У західних областях буде хмарна погода.