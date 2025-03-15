Опади стрімко накривають Україну. Де до вечора буде сніг та дощ (карта та відео)

В країну прийшла арктична повітряна маса

Погода в Україні 15 березня зіпсувалася, країну охоплюють опади. У Волинській області зранку випало чимало снігу, до вечора сніжитиме й у деяких інших областях.

За прогнозом сайту Ventusky 15 березня, на заході та півночі України очікуються снігопади. Незначний сніг можливий й на Київщині. Як видно на синоптичних картах, зранку сніжило лише на Волині, також деякі області накрив дощ.

Карта опадів в Україні станом на 8:00 15 березня

Проте протягом дня під дію циклону потрапить більш значна територія країни. На прогностичній карті (станом на 20:00) видно, що опади стрімко поширяться. Сніг прогнозується в західній частині України, також слабкий сніг можливий на Житомирщині, Київщині та Чернігівщині. У Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Сумській, Харківській, та Луганській областях ближче до вечора дощитиме.

Прогноз опадів в Україні станом на 20:00 15 березня

Березневий сніг, окрім Волині, вже накрив Львівщину. Водіїв попереджають, що дороги дуже слизькі, складна ситуація на перевалах.

Як розповідав "Телеграф", синоптик Наталка Діденко пояснила, що вихідними в Україну завітає повітряна маса арктичного походження. У західних областях та у більшості північних, температура повітря 15 березня становитиме +3 +9 градусів. На решті території України в суботу ще затримається тепло, буде +12 +20 градусів.