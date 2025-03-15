Опади стрімко накривають Україну. Де до вечора буде сніг та дощ (карта та відео)
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В країну прийшла арктична повітряна маса
Погода в Україні 15 березня зіпсувалася, країну охоплюють опади. У Волинській області зранку випало чимало снігу, до вечора сніжитиме й у деяких інших областях.
За прогнозом сайту Ventusky 15 березня, на заході та півночі України очікуються снігопади. Незначний сніг можливий й на Київщині. Як видно на синоптичних картах, зранку сніжило лише на Волині, також деякі області накрив дощ.
Проте протягом дня під дію циклону потрапить більш значна територія країни. На прогностичній карті (станом на 20:00) видно, що опади стрімко поширяться. Сніг прогнозується в західній частині України, також слабкий сніг можливий на Житомирщині, Київщині та Чернігівщині. У Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Сумській, Харківській, та Луганській областях ближче до вечора дощитиме.
Березневий сніг, окрім Волині, вже накрив Львівщину. Водіїв попереджають, що дороги дуже слизькі, складна ситуація на перевалах.
Як розповідав "Телеграф", синоптик Наталка Діденко пояснила, що вихідними в Україну завітає повітряна маса арктичного походження. У західних областях та у більшості північних, температура повітря 15 березня становитиме +3 +9 градусів. На решті території України в суботу ще затримається тепло, буде +12 +20 градусів.