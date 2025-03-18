Хуже нормы в сотни раз. В одном из украинских городов скоро нечем будет дышать (карта)

Загрязнение достигнет значительного уровня

Качество воздуха в Житомире в субботу, 22 марта, может существенно ухудшиться. Показатель РМ2.5 превысит норму в сотни раз.

Согласно данным портала Ventusky, город окажется в зоне повышенного уровня загрязнения воздуха из-за высокой концентрации мелкодисперсной пыли. Это может повлечь за собой густой смог и значительно усложнить ситуацию с видимостью на дорогах.

В Житомире загрязненный воздух будет до 503 единиц, что обозначается как "очень нездоровый".

Частицы РМ2.5 – это микроскопические загрязнители, которые образуют вследствие промышленных выбросов, работу транспорта и сжигания топлива. На уровень загрязнения оказывают влияние и погодные условия. Дождь может уменьшить количество пыли в воздухе, а ветер – разогнать его. Однако в Житомире 22 марта погодные условия будут способствовать накоплению загрязняющих частиц.

Индекс качества атмосферного воздуха рассчитывается по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязнителя – пыли мелкодисперсной фракции PM2.5/ Загрязненный воздух может отрицательно сказываться на самочувствии людей, особенно в условиях длительного воздействия.

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