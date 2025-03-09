Київ знову накрило брудне повітря: у яких районах дихати найважче (карта)

Імовірною причиною такого явища називають пожежі в екосистемі Київської області та метеорологічні умови

У неділю, 9 березня, на території Києва продовжують фіксувати погіршення якості повітря. Людям рекомендують закрити вікна та обмежити перебування на вулиці.

Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської державної адміністрації. Там зазначають, що рівень забрудненості атмосферного повітря у столиці зараз високий. Фіксується підвищення концентрації завислих речовин (пилу).

Імовірною причиною такого явища називають пожежі в екосистемі Київської області та метеорологічні умови (зокрема, низька швидкість вітру), що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

На сайті з моніторингу якості повітря Aqicn вказується, що найзабрудненіше повітря в місті зараз в районі вулиці Вокзальної та вулиці Миколи Амосова.

Зазначимо, такі показники означають, що якість повітря зараз нездорова для чутливих груп.

Яка ситуація щодо районів

За даними Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської державної адміністрації ситуація у столиці така:

просп. Європейського Союзу, 64-Г, загальний індекс якості повітря* – 81 (високий рівень забрудненості).

вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря* – 77 (високий рівень забрудненості).

вул. Турівська, 28, загальний індекс якості повітря* – 92 (високий рівень забрудненості).

просп. Берестейський, 97, загальний індекс якості повітря* – 70 (середній рівень забруднення).

вул. Китаївська, 22, загальний індекс якості повітря* – 83 (високий рівень забруднення).

вул. Харківське шосе, 7/1, загальний індекс якості повітря* – 100 (високий рівень забруднення).

вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря* – 100 (дуже високий рівень забрудненості).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 8 березня забруднення повітря спостерігалося в Івано-Франківську, Білій Церкві, Дніпрі та Черкасах.