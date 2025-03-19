Рус

Це рівень Джеймса Бонда. Колишній партизан пояснив, як підпільнику вижити у тилу ворога

Автор
Ігор Тимофєєв
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Володимир Жемчугов
Володимир Жемчугов. Фото Колаж "Телеграфу"

Конспірація передбачає із десяток пунктів маскування

При розробці партизанської операції українські спецслужби також складають для підпільників інструкцію з безпеки, якої потрібно жорстко дотримуватися. У противному разі українським патріотам загрожує провал і арешт.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів Герой України, партизан Володимир Жемчугов. Він пояснив, скільки людей погоріли на нехтуванні правилами безпеки.

Більше читайте у публікації: "На Донбасі все було просякнуте зрадою: Герой України Жемчугов про домовленості Путіна з Ахметовим, українське підпілля та Мінськ-3".

За його словами, під час кожної операції чітко прописують дві теми: конспірація та інструкція з безпеки.

— На жаль, з того підпілля і партизанського руху, який ми підготували на Херсонщині та Запоріжжі, 90% втрат — це людський фактор. Люди порушують інструкції безпеки, конспірації. Тобто 90% тих людей, які потрапили в полон, винні в цьому самі. Чому порушують? Лінощі, "авось". Молодь лінива. Відправив відео про пересування російської техніки – одразу видали. Видали переписку в секретному месенджері. Щось видалив, а почистити кошик забувають, — пояснює колишній підпільник.

Він розповів, жителів окупованих територій за день могли перевіряти по десять разів.

— На кожному блокпості одне і те ж: паспорт, переписка, обшук, смартфон. Що там в тебе в смартфоні? І от на смартфонах "погоріло" дуже багато молоді, — каже експартизан

Він додав, що конспірація передбачає використання запасного одягу, маскування, перуки, окулярів, взуття, зміни ходи, інструкції використання смартфону, інтернету, VPN, транспорту.

— Так, воно складно, багато кроків треба зробити, але якщо ти хочеш вижити, то це треба робити, — каже Володимир Жемчугов.

Колишній підпільник розповів, що окупанти вже 2025 року ввели нову програму, здатну не лише розпізнавати обличчя по камерах, а й ходу́, комплекцію людини.

Український партизан 2025 року — це вже рівень Джеймса Бонда. В смартфоні є програма, яка фіксує особливості ходи людини. І взявши чийсь смартфон, можна по цій програмі зрозуміти ходу й ідентифікувати людину. Тому вести партизанський рух зараз дуже проблематично, — підсумував Герой України.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу" масштаби партизанки на окупованих територіях.

Теги:
#ФСБ #Партизани #Конспірація #Володимир Жемчугов #Підпілля