Це рівень Джеймса Бонда. Колишній партизан пояснив, як підпільнику вижити у тилу ворога

Конспірація передбачає із десяток пунктів маскування

При розробці партизанської операції українські спецслужби також складають для підпільників інструкцію з безпеки, якої потрібно жорстко дотримуватися. У противному разі українським патріотам загрожує провал і арешт.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів Герой України, партизан Володимир Жемчугов. Він пояснив, скільки людей погоріли на нехтуванні правилами безпеки.

Більше читайте у публікації: "На Донбасі все було просякнуте зрадою: Герой України Жемчугов про домовленості Путіна з Ахметовим, українське підпілля та Мінськ-3".

За його словами, під час кожної операції чітко прописують дві теми: конспірація та інструкція з безпеки.

— На жаль, з того підпілля і партизанського руху, який ми підготували на Херсонщині та Запоріжжі, 90% втрат — це людський фактор. Люди порушують інструкції безпеки, конспірації. Тобто 90% тих людей, які потрапили в полон, винні в цьому самі. Чому порушують? Лінощі, "авось". Молодь лінива. Відправив відео про пересування російської техніки – одразу видали. Видали переписку в секретному месенджері. Щось видалив, а почистити кошик забувають, — пояснює колишній підпільник.

Він розповів, жителів окупованих територій за день могли перевіряти по десять разів.

— На кожному блокпості одне і те ж: паспорт, переписка, обшук, смартфон. Що там в тебе в смартфоні? І от на смартфонах "погоріло" дуже багато молоді, — каже експартизан

Він додав, що конспірація передбачає використання запасного одягу, маскування, перуки, окулярів, взуття, зміни ходи, інструкції використання смартфону, інтернету, VPN, транспорту.

— Так, воно складно, багато кроків треба зробити, але якщо ти хочеш вижити, то це треба робити, — каже Володимир Жемчугов.

Колишній підпільник розповів, що окупанти вже 2025 року ввели нову програму, здатну не лише розпізнавати обличчя по камерах, а й ходу́, комплекцію людини.

— Український партизан 2025 року — це вже рівень Джеймса Бонда. В смартфоні є програма, яка фіксує особливості ходи людини. І взявши чийсь смартфон, можна по цій програмі зрозуміти ходу й ідентифікувати людину. Тому вести партизанський рух зараз дуже проблематично, — підсумував Герой України.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу" масштаби партизанки на окупованих територіях.