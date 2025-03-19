Укр

Это уровень Джеймса Бонда. Бывший партизан объяснил, как подпольщику выжить в тылу врага

Автор
Игорь Тимофеев
Дата публикации
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Автор
Владимир Жемчугов
Владимир Жемчугов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Конспирация предполагает десяток пунктов маскировки

При разработке партизанской операции украинские спецслужбы также составляют для подпольщиков инструкцию по безопасности, которую нужно жестко соблюдать. В противном случае украинским патриотам грозит провал и арест.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал Герой Украины, партизан Владимир Жемчугов. Он объяснил, сколько людей погорело на игнорировании правил безопасности.

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По его словам, в ходе каждой операции четко прописывают две темы: конспирация и инструкция по безопасности.

— К сожалению, из того подполья и партизанского движения, которое мы подготовили на Херсонщине и Запорожье, 90% потерь — это человеческий фактор. Люди нарушают инструкции по безопасности, конспирации. То есть, 90% попавших в плен людей виноваты в этом сами. Почему нарушают? Лень, авось. Молодежь ленивая. Отправил видео о передвижении российской техники – сразу удали. Удали переписку в секретном мессенджере. Что-то удалил, а почистить корзину забывают, — объясняет бывший подпольщик.

Он рассказал, что жителей оккупированных территорий за день могли проверять по десять раз.

— На каждом блокпосту одно и то же: паспорт, переписка, обыск, смартфон. Что там у тебя в смартфоне? И вот на смартфонах "погорело" очень много молодежи, — говорит экс-партизан.

Он добавил, что конспирация предусматривает использование запасной одежды, маскировки, париков, очков, обуви, смены походки, инструкции использования смартфона, интернета, VPN, транспорта.

— Да, это сложно, много шагов нужно сделать, но если ты хочешь выжить, это нужно делать, — говорит Владимир Жемчугов.

Бывший подпольщик рассказал, что оккупанты уже в 2025 году ввели новую программу, способную не только распознавать лицо по камерам, но и походку, комплекцию человека.

Украинский партизан 2025 года – это уже уровень Джеймса Бонда. В смартфоне есть программа, которая фиксирует особенности походки человека. И взяв чей-то смартфон, можно по этой программе понять походку и идентифицировать человека. Поэтому вести партизанское движение сейчас очень проблематично, — подытожил Герой Украины.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу" масштабы партизанского движения на оккупированных территориях.

Теги:
#ФСБ #Партизаны #Конспирация #Владимир Жемчугов #Подполье