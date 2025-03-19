ВЛК можна пройти будь-де. Як обрати місце проходження медогляду

Доступно три види локацій, де можна пройти медкомісію

Українці, які планують підписати контракт зі Збройними Силами України, зможуть самостійно обрати місце проходження військово-лікарську комісію (ВЛК). Це стало доступним після оновлення мобільного застосунку "Резерв+".

Про нововведення повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко на своїй сторінці у Facebook. Раніше медичний огляд був прив’язаний до місця обліку, що створювало значні незручності для тих, хто проживає в іншому регіоні.

Відтепер контрактники матимуть можливість обрати одну з трьох опцій:

за місцем обліку — як і раніше;

за місцем проживання — для зручності тих, хто мешкає в іншому регіоні;

на базі майбутньої військової частини — для тих, хто вже визначився з місцем служби.

За словами Катерини Черногоренко, нововведення допоможе заощадити час та зробити процес проходження ВЛК більш доступним для всіх охочих долучитися до Сил оборони.

"Продовжуємо розвивати реформу ВЛК та робимо шлях до служби в Силах оборони більш зручним та доступним для всіх, хто готовий долучитися", — наголосила заступниця міністра оборони.

Зазначимо, що для використання нової функції необхідно оновити застосунок "Резерв+" до останньої версії.

Нагадуємо, що у "Резерв+" можна отримати електронне направлення на ВЛК. Щоб скористатися новою можливістю, необхідно подати запит у розділі "ВЛК", вказавши необхідні особисті дані. Після того дочекатися підтвердження від керівника ТЦК.

Наразі електронне направлення доступне лише тим, хто самостійно ініціює проходження медкомісії. У майбутньому ця можливість стане доступною і для людей, які отримали повістку.

Подати запит можна з будь-якого місця, навіть із-за кордону, однак медичний заклад для проходження ВЛК визначається системою автоматично.

Раніше "Телеграф" писав, що українці зможуть дізнатися онлайн причини порушення військового обліку. Нова функція незабаром з'явиться у "Резерв+".