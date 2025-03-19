Укр

ВВК можно пройти где угодно. Как выбрать место прохождения медосмотра

Автор
Каролина Терещенко
Дата публикации
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Автор
Мобилизация
Мобилизация. Фото Коллаж "Телеграфа"

Доступно три вида локаций, где можно пройти медкомиссию

Украинцы, которые планируют подписать контракт с Вооруженными Силами Украины, смогут самостоятельно выбрать место прохождения военно-врачебную комиссию (ВВК). Это стало доступным после обновления мобильного приложения "Резерв+".

О нововведениях сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко на своей странице в Facebook. Ранее медицинское освидетельствование было привязано к месту учета, что создавало значительные неудобства для проживающих в другом регионе.

Теперь контрактники смогут выбрать одну из трех опций:

  • по месту учета — как и раньше;
  • по месту жительства — для удобства проживающих в другом регионе;
  • на базе будущей воинской части – для тех, кто уже определился с местом службы.

По словам Екатерины Черногоренко, нововведение поможет сэкономить время и сделать процесс прохождения ВВК более доступным для всех желающих присоединиться к Силам обороны.

"Продолжаем развивать реформу ВВК и делаем путь к службе в Силах обороны более удобным и доступным для всех, кто готов присоединиться", — отметила министр обороны.

Отметим, что для использования новой функции необходимо обновить приложение "Резерв+" до последней версии.

Напоминаем, что у "Резерв+" можно получить электронное направление на ВВК. Чтобы воспользоваться новой возможностью, необходимо запросить раздел "ВВК", указав необходимые личные данные. После этого дождаться подтверждения от руководителя ТЦК.

В настоящее время электронное направление доступно только тем, кто самостоятельно инициирует прохождение медкомиссии. В будущем эта возможность станет доступна и для людей, получивших повестку.

Подать запрос можно из любого места, даже из-за границы, однако медицинское учреждение для прохождения ВВК определяется системой автоматически.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцы смогут узнать онлайн причины нарушения воинского учета. Новая функция в скором времени появится в "Резерв+".

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#Контракт #Мобилизация #ВВК #Резерв+