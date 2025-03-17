Як "обмежено придатним" пройти ВЛК без проблем: список необхідних документів

За несвоєчасне походження медкомісії можуть оштрафувати

Обмежено придатні військовозобов'язані в Україні мають пройти повторний медичний огляд до 5 червня 2025 року. Терміни проходження комісії були продовжені через великі черги, а сам процес поступово переводиться у цифровий формат.

Як правильно підготуватися до повторного проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) та які документи слід мати з собою, пише "Суспільне". Старший сержант медичної служби Рівненського обласного ТЦК та СП Тарас Гусарук розповів, що з листопада 2024 року почав діяти перший етап цифровізації: у застосунку "Резерв+" створили можливість скеровувати військовозобов'язаних на ВЛК шляхом генерації електронних направлень.

Другий етап стартував у березні 2025 року — він дозволяє чітко визначити терміни проходження медкомісії, щоб уникнути черг.

Які документи необхідні

Перед повторним проходженням ВЛК потрібно підготувати наступні документи:

Направлення на ВЛК — згенероване через застосунок "Резерв+" або паперовий документ з ТЦК. Медична картка — з актуальними даними від сімейного лікаря або іншого медичного закладу. Результати обстежень — особливо, якщо у вас є хронічні захворювання або проблеми зі здоров'ям. Паспорт та військовий квиток — обов'язково мати оригінали документів.

Чому важливо оновити медичні дані

Згідно з вимогами цифровізації, перед проходженням комісії необхідно звернутися до сімейного лікаря, щоб оновити свої медичні дані в електронній системі охорони здоров’я. Якщо декларації з лікарем немає, можна звернутися до приватної клініки, але її висновки потрібно подати у паперовому вигляді, адже приватні установи поки не мають доступу до електронної системи.

Що буде, якщо не пройти ВЛК вчасно

Представник ТЦК пояснив, що висновок ВЛК є чинним протягом року з моменту проходження медичного огляду. Після цього військовозобов'язані повинні щорічно оновлювати свої медичні дані.

"Якщо військовозобов'язаний відтермінує проходження ВЛК, то згодом він може бути притягнутий до адміністративної відповідальності за порушення правил обліку. Тому я раджу не відтерміновувати, хто прийняв рішення, а у визначений час зайти на ВЛК, у визначений лікувальний заклад, де працює позаштатна постійна комісія ВЛК", — зазначив Гусарук.

Керівник юридичної компанії Марко Коломоєць нагадав, що несвоєчасне проходження ВЛК може призвести до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу від 17 000 до 25 000 гривень.

"Кваліфікується як порушення правил військового обліку. Це відноситься так само як і до не оновлення даних, так і дане не оновлення свого ВЛК", — додав він.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть оштрафувати, якщо не повністю пройшов ВЛК. Застосувати штрафні санкції заочно не можуть.