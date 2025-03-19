Сім'я Бойка під час війни обзавелася машинами та елітним нерухомим майном із цікавим сусідством - розслідування

Народний депутат від забороненої ОПЗЖ Юрій Бойко та його родина можуть примножувати багатомільйонні статки в обхід офіційних декларацій, користуючись складними схемами оформлення майна на родичів та знайомих

Юрій Бойко став відомим не тільки через свої скандальні заяви, але й своїм оточенням. Розслідування виявило масштабні статки родини народного депутата від забороненої "Опозиційної платформи — За життя" (ОПЗЖ). За три роки війни його діти та дружина придбали автівок на понад 450 000 доларів, при цьому жодна з них не фігурує в декларації самого нардепа. Окрім того, донька Бойка стала власницею елітного будинку вартістю близько 2 мільйони доларів. Журналісти також з'ясували, що інвестиційний фонд "Хантер", який пов'язують з Бойком, вклав щонайменше 70 мільйонів доларів у будівництво житлових комплексів у Києві, отримавши понад 1100 квартир.

Про це повідомляють журналісти hromadske. Вони провели розслідування.

Родичі Бойка купила автівок на $450 000 за три роки війни

Діти й дружина народного депутата від нині забороненої "Опозиційної платформи — За життя" Юрія Бойка за останні три роки придбали автівок на понад 450 000 доларів.

Автівки родини Бойка - яка їх ціна. Фото - hromadske

Юрій Бойко, молодший син депутата, їздить на Toyota Land Cruiser 200 випуску 2018 року.

В Анатолія, старшого сина, є дві нових автівки — Mercedes GLS 400 2021 року випуску і Mercedes GLS 450 2023 року випуску.

У дружини Юрія Бойка, Віри, офіційно немає авто. Але є ТОВ "Столична нерухомість", а на ній — Lexus GX550 2024 року випуску. Загальна вартість цих авто становить понад 450 000 доларів. Всі вони з’явились у родини з початку 2022 року.

При цьому, жодної з цих автівок у декларації самого нардепа, немає. Тому Бойко декларує лише сільськогосподарську техніку і ВАЗ.

Родина Бойків має будинок поруч з ексзаступником голови правління "Нафтогазу"

У 2023 році донька народного депутата Юрія Бойка, Ярослава Бойко, купила земельну ділянку в Обухові. Тут же на ній маєток на майже 1200 квадратів. Сусідом жінки є Володимир Якубенко, який працював у "Нафтогазі" під керівництвом Юрія Бойка.

Жінка купила будинок 10 березня 2023 року за понад 15 млн гривень, або за тогочасним курсом 430 тисяч доларів.

"Ми показали будинок експертам і, за їхніми оцінками, реальна вартість такого особняка може сягати двох мільйонів доларів", — говорять журналісти.

Будинок Ярославі Бойко продала така собі Наталія Цівінська. Жінка родом із Рубіжного. Там вона проживала в одній квартирі з родиною Тарабановських — Ольгою і Михайлом, була з ними прописана. Ольга і Михайло Тарабановські, за даними hromadske, працювали на заводі "Зоря", де свою трудову біографію розпочав Юрій Бойко.

А окрім того, Михайло Тарабановський — ексзаступник мера Рубіжного, який, за повідомленнями медіа, 2014 року брав участь у нарадах із представниками окупаційної влади.

Як видно зі знімків, будинок Ярослав Бойко розташований на одній території з будинком Володимира Якубенка. Вони сховані з одного боку за водоймою, а з іншого — за височенним парканом. В'їзд на територію, де розташовуються будинки Якубенка і Бойко, — спільний.

Нагадаємо, Бойка призначили головою НАК "Нафтогаз України" 2002 року, а вже наступного року він призначив Володимира Якубенка головою Ради директорів дочірньої компанії "Газ України". Згодом Якубенко став першим заступником голови правління "Нафтогазу України".

Окрім того, Володимир Якубенко — син того самого Павла Якубенка, на який оформлено інвестиційний фонд "Хантер". Цей фонд журналісти пов’язують із самим Юрієм Бойком.

Фонд, записаний на оточення Бойка, проінвестував на понад 1000 квартир у Києві

Інвестиційний фонд Хантер, записаний на людей з оточення лідера забороненої ОПЗЖ Юрія Бойка, отримав щонайменше 1107 квартир у Києві внаслідок інвестицій у будівництво житлових комплексів. У розслідуванні йдеться, що вказаний фонд контролює кіпрська компанія Kotryna Holding Ltd. На неї записаний українець Павло Якубенко.

"Той "засвітився" в різних компаніях, які пов’язували з керівником забороненої ОПЗЖ. А син Павла Якубенка Володимир працював у НАК Нафтогаз України під керівництвом Бойка", — йдеться в матеріалі.

У липні 2015 року фонд Хантер вперше вклав гроші в будівництво ЖК Французький квартал 2. Уже в 2017 році фонд збільшив обсяги інвестицій і вклався в ЖК Камертон і ЖК Welcome Home.

З 2015 по 2017 рік фонд тільки вкладав гроші, квартири не продавалися.

Ще п’ять будинків у Французькому кварталі 2 добудували 2018 року. Тоді ж на фонд оформили 49 квартир загальною площею понад 3000 м², 47 із них того ж року продали.

Також журналісти вказують, що ЖК Welcome Home і Камертон добудували значно пізніше — у 2020-му і 2024-му. У першому ЖК фонд оформив на себе 198 квартир і приміщень загальною площею майже 13 000 м². А в ЖК Камертон тільки минулого року фонд оформив на себе 71 квартиру — близько 6000 м².

Таким чином, стартові інвестиції в будівництво трьох ЖК мали б скласти близько 16 млн доларів. Водночас у самого Бойка, офіційно не було і досі немає жодних бізнес-активів. За декларацією, бізнес є тільки в його дружини Віри Бойко — це компанія Столична нерухомість. На ті часи вона приносила приблизно 2,5 млн гривень доходів на рік.

Проаналізувавши інвестиції фонду, журналісти з’ясували, що за останні 10 років оточення Бойка проінвестувало щонайменше на 1107 квартир. За мінімальними підрахунками, які спираються на ринкові ціни, загальний обсяг інвестицій міг би перевищувати 70 млн доларів.

Хто такий Юрій Бойко

Юрій Бойко — український політик, колишній міністр енергетики та вугільної промисловості України, один із лідерів політичної партії "Опозиційна платформа — За життя" (ОПЗЖ).

Народився 1958 році в Горлівці Донецької області. Закінчив Московський хімічний технологічний інститут, спеціальність "технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу".

У 2002-2005 роках працював головою правління НАК "Нафтогаз України".

У 2006-2007 роках — міністр палива та енергетики України.

У 2010-2014 роках обіймав посаду віце-прем’єр-міністра України в уряді Миколи Азарова.

Після 2014 року став одним із провідних діячів проросійської політичної опозиції в Україні, представляючи інтереси партії ОПЗЖ.

У 2004 році президент Леонід Кучма присвоїв Юрію Бойку звання Героя України з врученням ордена "Держава" за "визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку паливно-енергетичного комплексу, багаторічну самовіддану працю".

Раніше "Телеграф" писав, що Верховна Рада України відкликала Юрія Бойка з посади члена Комітету ВР з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин та міжнаціональних відносин.