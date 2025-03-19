Семья Бойка во время войны обзавелась машинами и элитной недвижкой с интересным соседством - расследование

Народный депутат от запрещенной ОПЗЖ Юрий Бойко и его семья могут приумножать многомиллионное состояние в обход официальных деклараций, пользуясь сложными схемами оформления имущества на родственников и знакомых

Юрий Бойко стал известным не только из-за своих скандальных заявлений, но и своим окружением. Расследование выявило масштабное состояние семьи народного депутата от запрещенной "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ). За три года войны его дети и жена приобрели автомобилей на более 450 000 долларов, при этом ни одна из них не фигурирует в декларации самого нардепа. Кроме того, дочь Бойко стала обладательницей элитного дома стоимостью около 2 миллионов долларов. Журналисты также выяснили, что инвестиционный фонд "Хантер", который связывают с Бойко, вложил не менее 70 миллионов долларов в строительство жилых комплексов в Киеве, получив более 1100 квартир.

Об этом сообщают журналисты hromadske. Они провели расследование.

Родственники Бойко купила авто на $450 000 за три года войны

Дети и жена народного депутата от ныне запрещенной "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко за последние три года приобрели машины более чем на 450 000 долларов.

Автомобили семьи Бойко – какова их цена. Фото — hromadske

Юрий Бойко, младший сын депутата, ездит на Toyota Land Cruiser 200 выпуска 2018 года.

У Анатолия, старшего сына, есть два новых автомобиля – Mercedes GLS 400 2021 года выпуска и Mercedes GLS 450 2023 года выпуска.

У жены Юрия Бойко, Веры, официально нет авто. Но есть ООО "Столичная недвижимость", а на ней — Lexus GX550 2024 года выпуска.

Общая стоимость этих авто составляет более 450 000 долларов. Все они появились у семей с начала 2022 года.

При этом ни одного из этих автомобилей в декларации самого нардепа нет. Бойко декларирует только сельскохозяйственную технику и ВАЗ.

У семьи Бойков есть дом рядом с экс-заместителем председателя правления "Нафтогаз"

В 2023 году дочь народного депутата Юрия Бойко, Ярослава Бойко, купила земельный участок в Обухове. Здесь же на ней поместье почти на 1200 квадратов. Соседом женщины является Владимир Якубенко, работавший в "Нафтогазе" под руководством Юрия Бойко.

Женщина купила дом 10 марта 2023 за более чем 15 млн гривен, или по тогдашнему курсу 430 тысяч долларов.

"Мы показали дом экспертам и, по их оценкам, реальная стоимость такого особняка может достигать двух миллионов долларов", — говорят журналисты.

Дом Ярославе Бойко продала этакая Наталья Цивинская. Женщина родом из Рубежного. Там она проживала в одной квартире с семьей Тарабановских – Ольгой и Михаилом, была с ними прописана. Ольга и Михаил Тарабановски, по данным hromadske, работали на заводе "Заря", где свою трудовую биографию начал Юрий Бойко.

А кроме того, Михаил Тарабановский — экс-заммэра Рубежного, который, по сообщениям медиа, в 2014 году принимал участие в совещаниях с представителями оккупационных властей.

Как видно из снимков, дом Ярослава Бойко расположен на одной территории с домом Владимира Якубенко. Они скрыты с одной стороны за водоемом, а с другой – за высоченным забором. Въезд на территорию, где располагаются дома Якубенко и Бойко, общий.

Напомним, Бойко был назначен главой НАК "Нафтогаз Украины" в 2002 году, а уже в следующем году он назначил Владимира Якубенко председателем Совета директоров дочерней компании "Газ Украины". Впоследствии Якубенко стал первым заместителем председателя правления "Нефтегаза Украины".

Кроме того, Владимир Якубенко — сын того же Павла Якубенко, на который оформлен инвестиционный фонд "Хантер". Этот фонд журналисты связывают с самим Юрием Бойко.

Фонд, записанный на окружение Бойко, проинвестировал более 1000 квартир в Киеве

Инвестиционный фонд Хантер, записанный на людей из окружения лидера запрещенной ОПЗЖ Юрия Бойко, получил не менее 1107 квартир в Киеве в результате инвестиций в строительство жилых комплексов. В расследовании говорится, что этот фонд контролирует кипрская компания Kotryna Holding Ltd. На нее записан украинец Павел Якубенко.

"Тот "засветился" в разных компаниях, которые связывали с руководителем запрещенной ОПЗЖ. А сын Павла Якубенко Владимир работал в НАК "Нафтогаз Украины" под руководством Бойко", — говорится в материале.

В июле 2015 года фонд Хантер впервые вложил деньги в строительство ЖК Французский квартал 2. Уже в 2017 году фонд увеличил объемы инвестиций и уложился в ЖК Камертон и ЖК Welcome Home.

С 2015 по 2017 год фонд только вкладывал деньги, квартиры не продавались.

Еще пять домов во Французском квартале 2 достроили в 2018 году. Тогда же на фонд оформили 49 квартир общей площадью более 3000 м2, 47 из них в том же году продали.

Также журналисты указывают, что ЖК Welcome Home и Камертон достроили значительно позже — в 2020-м и 2024-м. В первом ЖК фонд оформил на себя 198 квартир и помещений общей площадью около 13 000 м². А в ЖК Камертон только в прошлом году фонд оформил на себя 71 квартиру – около 6000 м².

Таким образом, стартовые инвестиции в строительство трех ЖК должны составить около 16 млн долларов. В то же время у самого Бойко официально не было и до сих пор нет никаких бизнес-активов. По декларации, бизнес есть только у его супруги Веры Бойко – это компания "Столичная недвижимость". По тем временам она приносила примерно 2,5 млн гривен доходов в год.

Проанализировав инвестиции фонда, журналисты выяснили, что за последние 10 лет оцепление Бойко проинвестировало по меньшей мере на 1107 квартир. По минимальным подсчетам, опирающимся на рыночные цены, общий объем инвестиций мог бы превышать 70 млн долларов.

Кто такой Юрий Бойко

Юрий Бойко — украинский политик, бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины, один из лидеров политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ).

Родился в 1958 году в Горловке Донецкой области. Окончил Московский химический технологический институт, специальность "технология основного органического и нефтехимического синтеза".

В 2002-2005 годах работал главой правления НАК "Нафтогаз Украины".

В 2006-2007 годах – министр топлива и энергетики Украины.

В 2010-2014 годах занимал должность вице-премьер-министра Украины в правительстве Николая Азарова.

После 2014 стал одним из ведущих деятелей пророссийской политической оппозиции в Украине, представляя интересы партии ОПЗЖ.

В 2004 году президент Леонид Кучма присвоил Юрию Бойко звание Героя Украины с вручением ордена "Государство" за "выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии топливно-энергетического комплекса, многолетний самоотверженный труд".

Ранее "Телеграф" писал, что Верховная Рада Украины отозвала Юрия Бойко с должности члена Комитета ВР по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.