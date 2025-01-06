Бойко раптово заговорив українською у привітанні до Різдва: у мережі вже оцінили (відео)

Політику нагадали, коли в Україні відзначається свято Різдва Христового

Народний депутат України Юрій Бойко, який нещодавно критикував усіх, хто прославляє українську мову і церкву, записав нове відео. Він привітав українців з Різдвом Христовим — правда, за старим стилем, 7 січня. Цієї дати Різдво відзначають за Юліанським календарем такі православні церкви, як Російська, Грузинська, Єрусалимська, Сербська та Польська.

Відео політик опублікував на своїй сторінці у TikTok. Він зіграв на піаніно "Щедрик" — всесвітньо відомий музичний твір для хору українського композитора Миколи Леонтовича, створений на початку ХХ століття.

Також він звернувся українською мовою та привітав співвітчизників зі святом.

У коментарях користувачі здебільшого відреагували або негативно, або потролили політика.

"Різдво 25 грудня було сьогодні Хрещення", "Зеленський краще вміє грати на піаніно", "Юра, поплутав дату, сьогодні у росіян", "З такими пальцями тобі ніхто не дасть", "Скоро вибори", "Навіщо так "палитися" ?", — такі коментарі писали користувачі.

Нагадаємо, Юрій Бойко, який очолює у Раді депутатську групу "Платформа за життя та мир", розкритикував атаки на російську мову, Українську православну церкву, знесення пам’ятників та перейменування міст. Це викликало обурення у Верховній Раді: там зареєстрували проект ухвали про відкликання Юрія Бойка з парламентського комітету зі свободи слова, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Далі Юрія Бойка викликали на допит до СБУ — після нього політик звернувся до українців зі словами про війну та Путіна. Президента Росії він назвав "воєнним злочинцем".

Як розповідав "Телеграф", політологи пояснили проросійські закиди Бойка. На думку Олесі Яхно, його заяви про "насильство над людьми з боку радикалів" — це один із прикладів того, як може розвиватись внутрішнє поле з погляду гібридних викликів.