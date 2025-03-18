Путін був у шоці. Герой-підпільник розповів про масштаби партизанки на окупованих територіях

Росіяни боролися з українським підпіллям за "чеченським сценарієм"

Діяльність українського підпілля та партизанів на окупованій території координують Головне управління розвідки (ГУР), Служба безпеки (СБУ) і Сили спеціальних операцій (ССО), які не перетинаються між собою. А на початку широкомасштабного вторгнення були ще й одинаки-патріоти

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів Герой України, партизан Володимир Жемчугов. Він пояснив, чому росіянам довелося вдатися до досвіду Чеченських воєн, щоб придушити опір українських патріотів.

Більше читайте у публікації: "На Донбасі все було просякнуте зрадою: Герой України Жемчугов про домовленості Путіна з Ахметовим, українське підпілля та Мінськ-3".

За його словами, 2022 року на патріотизмі ще були одинаки, самостійний рух.

— Згадайте, що в Запорізькій області були цигани, які крали у м*скалів танки, БТРи. Але, на жаль, їх всіх знищила ФСБ. Вони були самостійні, не координувалися ні з СБУ, ні з ГУР. Вони були патріоти, але спілкувалися по звичайному мобільному телефону у відкритому ефірі і ФСБ їх всіх знайшла. Записали телефонні розмови, по телефонах визначили місцезнаходження та заарештували. І на цьому все це аматорство закінчилось, — каже колишній підпільник.

Він розповів, що 2014-2015 років росіяни не очікували опору на окупованих територіях, тому партизани могли багато чого робити безкарно.

— Тільки в 2016 році ФСБ стала робити на нас засідки. В 2022 році росіяни теж не очікували такого широкого спротиву. В 2023 році наш партизанський рух на півдні України вийшов на графік одна диверсія на тиждень. Путін був в шоці. Влітку 2023 року з усієї Росії, з глибинок, з сіл зібрали поліцію, пригнали великі загони Росгвардії і вони за "чеченським сценарієм" почали боротьбу з українським підпіллям, — розповідає експартизан.

Він пояснив, що таке "чеченський сценарій".

— Якесь село на Запоріжжі або Херсонщині оточує великий загін Росгвардії, щоб ніхто не проскочив, а інший загін йде "прочісувати" село. Це облави. Заходять в домівки, обшуки, перевірка паспортів, пошук зброї, перевірка смартфонів, комп'ютерів. Якщо знаходять в смартфоні українські прапори… Все. Одразу на підвал. Катування, допити. Хто в вашому селі ветеран АТО? Хто член проукраїнських партій? Хто громадський діяч? Хто вступав в територіальну оборону? І такими інструментами вони шукали підпілля та проукраїнських людей, — каже Володимир Жемчугов.

На сьогодні, за його словами, в Херсонській області було затримано понад 1100 українських підпільників і партизанів. На Запоріжжі – 900. У Маріуполі та Донеччині – 500. На півночі Луганської області – близько 300 людей. Вони перебувають у в’язницях Сибіру та Ростовської області РФ.

Нагадаємо, раніше Володимир Жемчугов пояснив "Телеграфу", як ФСБ вираховує українське підпілля на окупованій території.