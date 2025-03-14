Якщо у вас цироз або фіброз, чи звільнять від мобілізації

Діагноз потрібно документально підтвердити на ВЛК

Непридатними до військової служби можуть визнати військовозобов'язаних чоловіків, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям. Зокрема, йдеться про захворювання печінки.

"Телеграф" розповідає, з якими хворобами не мобілізують. За наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року, непридатні до військової служби чоловіки, у яких:

алкогольна хвороба печінки;

токсичне ураження печінки;

печінкова недостатність.

Також до переліку хвороб печінки, з якими не мобілізують, входять наступні стани зі значними порушеннями функцій:

Хронічні гепатити — запальні процеси в печінці, що тривають понад шість місяців. Це можуть бути як вірусні гепатити (B, C, D), так і аутоімунні форми.

Фіброз печінки — надмірне утворення сполучної тканини, що призводить до порушення структури та функції органу.

Цироз печінки — незворотнє заміщення нормальної тканини рубцевою, що порушує роботу печінки та є наслідком фіброзу.

Як підтвердити непридатність до служби

Для звільнення від мобілізації військовозобов’язаний зобов’язаний пройти медичний огляд у військово-лікарській комісії (ВЛК). Рішення про непридатність ухвалюється на підставі висновків медичних спеціалістів, які оцінюють ступінь тяжкості захворювання та його вплив на загальний стан здоров’я.

Нагадуємо, що однією з підстав для звільнення від призову є захворювання нирок і сечостатевої системи. Не мобілізують чоловіка з нирковою недостатністю IV-V стадії, спричинена такими хворобами:

гломерулярні та тубулоінтерстиціальні захворювання нирок;

нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит;

гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит;

хронічний первинний пієлонефрит та нефропатії.

Також можуть визнати непридатним зі захворюваннями нирок, сечоводів та сечового міхура зі значними порушеннями функцій.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати чоловіка без щитовидної залози. Все залежить від тяжкості захворювання.