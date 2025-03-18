Догляд за батьками з інвалідністю 3 групи: як отримати відстрочку від мобілізації

Для підтвердження постійного догляду потрібно зібрати певні документи

По догляду за батьками з інвалідністю можна оформити відстрочку від мобілізації. Однак є нюанси для людей, які доглядають за родичем з 3 групою інвалідності.

Про це детальніше розповіли юристи компанії "INSEININ". Згідно з пунктом 9 частини 1 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", син може отримати відстрочку лише за умови оформлення постійного стороннього догляду.

Які документи потрібні

Для оформлення відстрочки необхідно особисто звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з пакетом документів:

копію медичного висновку МСЕК про інвалідність матері/батька або висновок ЛКК про потребу в догляді;

документи, що підтверджують здійснення догляду (акт або висновок соціальних служб про призначення доглядальником);

свідоцтво про народження.

Важливо зазначити, щодо наявності інших родичів у матері з інвалідністю 3 групи, закон дозволяє отримати відстрочку за умови, що саме син здійснює догляд і надає відповідні підтверджувальні документи. Наявність інших родичів не впливає на право на відстрочку, якщо обов’язок догляду виконує військовозобов’язаний син.

Нагадуємо, що не підлягають мобілізації чоловіки, які опікуються дитиною з інвалідністю. Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", відстрочку можуть отримати:

батьки, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років – це стосується не лише біологічних батьків, а й опікунів, піклувальників, прийомних батьків та батьків-вихователів;

люди, що утримують повнолітню дитину з інвалідністю 1 чи 2 групи – незалежно від віку дитини;

батьки, які доглядають за дитиною з тяжкими захворюваннями без встановленої інвалідності, за умови наявності відповідного медичного висновку.

Раніше "Телеграф" писав, що декому відстрочку від мобілізації продовжують автоматично. Наразі лише три категорії українців мають таку можливість.