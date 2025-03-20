Вместо "военной" инвалидности поставили "гражданскую". Что делать, если ВВК неправильно определила причину

Военный, получивший заключение ВВК, где неправильно установлена причина инвалидности, может обжаловать его

Инвалидность военным в Украине устанавливает военно-врачебная комиссия (ВВК). Если в решении комиссии было ошибочно указано, что ограничение активности наступило не вследствие военных действий, то военный имеет право обжаловать заключение.

Для установления "военной" инвалидности в решении военно-врачебной комиссии (ВВК) должно быть прямо указано, что травма или болезнь возникли из-за участия в боях. Об этом рассказали Адвокат Сергей Ланкин и руководительница медицинского направления в ОО "Юридическая сотня" Кристина Ковцун изданию "Украинская правда".

"В общем, если на момент проведения МСЭК было решение ВВК, где определена правильная причинная связь, то группа должна быть такой, что связана с войной", — пояснила Кристина Ковцун.

Если в решении ВВК нет информации, что инвалидность "связана с защитой Родины", то военный не сможет получить статус "лицо с инвалидностью вследствие войны", единовременную помощь соответствующего размера и военную пенсию.

По словам адвоката, в таком случае инвалидность будет считаться наступившей во время прохождения военной службы, то есть не связанной с участием в боевых действиях. Иногда могут быть ситуации, когда потерю здоровья вообще не связывают с выполнением обязанностей службы.

Чтобы исправить неправильную информацию в решении ВВК, военному нужно направить жалобу в Центральную ВВК о внесении изменений в такое решение или переосвидетельствовании военнослужащего. Если неправильная информация есть в решении экспертной команды — подать жалобу в Центр оценивания о внесении изменений в такое решение или повторное проведение оценивания функциональности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, может ли военный, которого уволили на 30 дней по решению ВВК, находиться дома.