"У мене там знайомі": Плантовська, яку зі скандалом звільнили з ДПСУ, погрожує хейтерам зв'язками в Україні (фото)

Дівчина відверто заявила, що може нацькувати на українця правоохоронні органи

Колишня одеська прикордонниця Іванна Плантовська, яку наприкінці січня 2023 року звільнили через скандал із демонстрацією розкішного життя під час війни, пригрозила українцю, який знаходиться за кордоном.

Дівчина, яка зараз мешкає у Польщі, виставила відео в Інстаграмі, де під пісню російської пропагандистки Надії Кадишевої "Плывет веночек" ("Пливе віночок") випиває бутилку алкогольного напою. За це один з користувачів соцмережі назвав її "ма**роскою". У відповідь Плантовська, яка втратила держпосаду, заявила, що може нацькувати на чоловіка в Україні правоохороні органи.

"Дивись бо получиш по своїй пиці, випадково тебе десь знайдуть і ах*єєш) чм*. чи можливо передати твою сторінку для правоохоронних органів? Як виїхав? Чому не служиш? У мене там залишилися знайомі. повір", — пригрозила експрикордонниця.

"Ма**роска ти пі**авата. Я виїхав ше в 2018 році це якщо тобі шкурі цікаво. Тому можеш свої погрози собі в а*ус засунути", — теж агресивно відписав чоловік.

За словами користувача, він виїхав з України у 2018 році. Судячи по геоміткам чоловіка в Інстаграмі, зараз він мешкає у Німеччині.

Нагадаємо, що пресофіцерка ДПСУ Іванна Плантовська у 2023 році опинилася у центрі скандалу через демонстрацію свого шикарного життя під час війни в Україні, а її вчинок розцінили як удар по репутації прикордонної служби України. Пізніше стало відомо про її звільнення з держслужби.

Після скандалу в січні Плантовська "притихла", але невдовзі знову почала хизуватися лакшері-життям. Одного разу вона посміялася з українців, у яких "немає грошей", не подумавши, що в країні, де йде війна, не всі можуть дозволити собі розкіш.

У квітні стало відомо, що дівчина виїхала з України. "Вважаю, що досягла багато чого саме завдяки Одесі. Знайшла крутих вірних друзів, змінилася насамперед духовно, і звичайно зовні, також дійшла до жаданих капітанських зірок та доброї посади, проте доля вносить свої корективи…", — видала Плантовська.

У липні експрикодонниця показала свого коханого. Наразі невідомо, ким є чоловік та де працює.

"Телеграф" повідомляв, що Іванна Плантовська продовжує вихвалятися "багатим" життям. Раніше дівчина заявила, що робила пластику грудей, отримуючи зарплату звичайної пресофіцерки.