Вони познайомилися на Майдані: як виглядає молода дружина козака Гаврилюка і що про неї відомо

Він був сотником Майдану, потім став депутатом, потім працював таксистом

Михайло Гаврилюк — більш відомий як козак Гаврилюк із часів Майдану, колишній народний депутат. Він був у Верховній Раді лише одну каденцію, а прославився на всю Україну після знущань "беркутівців" під час Революції Гідності. У 2016 році політик одружився з 22-річною дівчиною Яриною, з якою познайомився на Майдані.

"Телеграф" розповість, що відомо про дружину козака Гаврилюка та як вона виглядає.

Вони познайомились на Євромайдані

Козак Гаврилюк, про якого вся Україна дізналася після подій на Майдані, де він був сотником, одружився 2016 року. На той час він уже був 36-річним народним депутатом від партії "Народний фронт", а його дружина Ярина Хемій була 22-річною студенткою.

Відомо, що дівчина родом із Коломиї та навчалася у Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова. Пізніше вона закінчила театральний університет Карпенка-Карого, де вивчала кінознавство.

Із козаком Гаврилюком Ярина познайомилася під час Революції Гідності у 2014 році. Дівчина допомагала на кухні 4-ї сотні "Самооборони Майдану", до якої входив і Гаврилюк. Він, до речі, на той час вирізнявся зовнішністю — носив справжній козацький оселедець.

Як зізналася Ярина пізніше в інтерв’ю, він відразу їй сподобався, хоч спочатку взагалі не звертав на неї уваги. Дівчина продовжувала приходити допомагати на кухню, як згодом сама зрозуміла, заради нього. І, зрештою, він таки звернув на неї увагу. За словами Ярини, він одразу видався їй справжнім чоловіком.

Відомо, що весілля пари проходило у Коломиї 22 травня 2016 року. На урочистість запросили не лише родичів, а й народних депутатів та місцевих чиновників. При цьому весілля було дуже скромним — лише на 60 гостей, але з гуцульським колоритом.

У жовтні 2016 року Ярина народила екснардепу дочку, яку назвали Злата. Також козак Гаврилюк має сина Максима від попередніх стосунків.

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