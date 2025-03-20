До накачанных губ и пластики груди: как в юности выглядела скандальная экс-пограничница Плантовская (фото)

Девушка сильно похудела и трансформировала свое тело

Иванна Плантовская — скандально известная экс-пограничница, которая прославилась на всю Украину своим лакшери-отдыхом во время войны. После скандала девушку уволили с должности пресс-офицера Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины. Она выехала из Украины и продолжила свою роскошную жизнь за границей.

"Телеграф" расскажет, где сейчас Иванна Плантовская и как она выглядела до всех своих трансформаций.

Иванна Плантовская — что о ней известно

Иванна Плантовская работала в Одессе на должности пресс-офицера Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины. После того, как фото девушки с лакшери-отдыха в Париже на Новый год во время войны вызвали бурную реакцию в сети, ее уволили с должности. После этого Иванка покинула Украину и после временного затишья в соцсетях, снова начала публиковать кадры из элитных курортов.

Многие пользователи помнят Плантовскую, как эффектную брюнетку со стройной фигурой и сделанной пластическими хирургами грудью. По ней сразу заметно, что девушка активно пользуется услугами косметологов и "уколами красоты". Однако так Иванна выглядела не всегда.

В сети есть фото и видео девушки, когда она была курсанткой Национальной академии государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого. Судя по кадрам, Иванна активно принимала участие в творческой самодеятельности и выступала на концертах.

И выглядела она тогда совершенно иначе — без накачанный губ, с лишним весом и без сделанной груди.

Однако уже во время работы в Государственной пограничной службе Украины внешность Плантовской начала меняться. А сама девушка параллельно начала развивать свой блог в Instagram. Теперь она выглядит очень эффектно и даже продает в соцсети свой авторский "марафон по трансформации души и тела", обещая клиентам такое же красивое тело, как у нее.

Судя по свежим фото Иванна Плантовская сейчас живет в Варшаве, посещает элитные рестораны и активно занимается в спортзале, чтобы держать тело в форме.

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