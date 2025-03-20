Путин выгоняет украинцев из России. О чем идет речь в новом приказе президента РФ

Что означает указ Путина для украинцев в России? Обзор основных положений и сроков.

Президент РФ издал приказ, устанавливающий новые правила по правовому статусу иностранцев и лиц без гражданства на территории РФ. Документ содержит важные положения, относящиеся к гражданам Украины, а также лицам, находящимся на территории временно оккупированных украинских регионов.

Что указано в приказе?

Согласно тексту приказа, граждане Украины, находящиеся в России без законных оснований для проживания или пребывания, обязаны до 10 сентября 2025 г. либо самостоятельно покинуть территорию РФ, либо легализовать свой статус в соответствии с нормами российского законодательства. Это, в частности, регламентировано предварительным указом №1126 от 30 декабря 2024 года.

Относительно иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в временно оккупированные регионы Украины (Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области), указ предусматривает проведение медицинского осмотра до 10 июня 2025 года. Данный осмотр включает проверку на употребление наркотических средств, психотропных веществ, наличие инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции.

Почему это важно для граждан Украины?

Этот указ оказывает прямое влияние на тех граждан Украины, которые в силу разных обстоятельств оказались на территории России. Требования к их легализации или выезду фактически создают дополнительное давление на украинцев, у которых нет документов или возможности вернуться на родину.

Особое внимание привлекает пункт об иностранных гражданах на временно оккупированных территориях. Такие меры со стороны российских властей могут рассматриваться как инструмент контроля над населением этих регионов и последующей их интеграции в российское пространство.

Риски и вызовы

Легализация статуса. Не все граждане Украины в России могут выполнить требования из-за отсутствия необходимых документов или сложности бюрократических процедур.

Не все граждане Украины в России могут выполнить требования из-за отсутствия необходимых документов или сложности бюрократических процедур. Медицинские проверки. На временно оккупированных территориях такие меры могут быть использованы для дискриминации определенных групп населения или создания дополнительных препятствий для пребывания.

На временно оккупированных территориях такие меры могут быть использованы для дискриминации определенных групп населения или создания дополнительных препятствий для пребывания. Политическое давление. Указ также представляет собой политический сигнал, свидетельствующий о намерениях России усилить контроль как над иностранцами, так и над временно оккупированными регионами.

Указ президента РФ создает новые вызовы для граждан Украины, находящихся в России или на временно оккупированных территориях. Эти меры можно рассматривать как попытку усилить административный и политический контроль. В то же время, украинцам, которые попадают под действие этого документа, необходимо внимательно следить за развитием ситуации и консультироваться с правозащитными организациями для защиты своих прав.

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