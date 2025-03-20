Європа скоротить закупівлі "білої смерті" з України: дізнайтеся причини недружнього рішення

Комісар Крістоф Хансен заявив, що розгляне інші види імпорту

Європейська місія хоче "урізати" імпорт українського цукру. Це сталося після того, як єпропейські виробники поскаржилися на різке падіння цін внаслідок великих поставок.

Як повідомили джерела "Reuters", Європейський Союз за останні 3 роки зіштовхнувся з великою проблемою, частиною якої є імпорт цукру з України.

Брюссель раніше надав доступ до власних сільськогосподарських ринків у межах підтримки після вторгнення Росії в Україну. Однак протести європейських фермерів призвели до скорочення допомоги.

Зі слів землевласників, українські поставки підірвали місцевий імпорт. Як наслідок — зниження цін та ускладнення збуту.

Комісар ЄС з питань сільського господарства Крістоф Хансен повідомив, що хоче знизити імпорт українського продукту. Таку заяву, за інформацією джерел, він зробив під час зустрічі з лідерами французьких фермерських спілок та представниками галузі на паризькій сільськогосподарській виставці наприкінці лютого.

Водночас Хенсен не пояснив, наскільки скоротить поставки, але сказав, що вони будуть "значно нижчими". Крім того, комісар додав, що розгляне інші види імпорту з України, зокрема зернові.

Єврокомісія прокоментувала дану ситуацію, зазначивши, що її членам відомо про хвилювання фермерів та країн ЄС. Від подальших відповідей в установі, як і в українському уряді, відмовилися.

Що було раніше

У 2022 році Європа скасувала мита на українську сільськогосподарську продукцію, що призвело до різкого підвищення імпорту дешевшого цукру з України.

Кількість поставок у сезоні 2022/23 року сягла 400 000 тонн, а в 2023/24 — перевищила 500 000 тонн.

За даними ЄС, у минулому році вартість на солодкий продукт впала на понад 30%. Також дані свідчать про те, що виробництво білого цукру коливається від 14,5 до 17,6 мільйонів тонн на рік. Споживання — близько 14 мільйонів тонн, тоді як імпорт становить 2-3 мільйони тонн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що влітку 2024 року в Україні суттєво впало експортування цукру, тому його ціна на внутрішньому ринку залишалася низькою. Крім того, стрімке виробництво "могло налякати всіх", як сказав заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка.

Також через високі темпи вивозу цього продукту до інших країн цукровики майже вичерпали квоти на сезон 2022/2023 від Мінекономіки. З метою уникнення дефіциту тимчасово встановили нульову квоту на експорт цукру.