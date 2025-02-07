Зелене паливо з України: Україна почала експорт біометану в Європу

Україна вперше експортувала біометан у Європу – історичний прорив у енергетиці

6 лютого 2025 року Україна здійснила історичний крок – вперше експортувала біометан трубопроводом до Європи. Це стало можливим завдяки багаторічній роботі влади, операторів газових мереж, митних органів, експертів та виробників біометану.

Як повідомляє Енергетична митниця, перша партія екологічно чистого газу до ЄС склала 67 тисяч кубометрів. Це відкриває нові перспективи для України в енергетичному секторі та зміцнює її позиції на європейському ринку відновлюваної енергії.

Українські виробники тепер можуть постачати біометан до країн Європи через газотранспортну систему (ГТС), підключаючи свої установки до магістральних та розподільчих газових мереж. Умови приєднання та транспортування для виробників біометану аналогічні тим, що діють для видобувників природного газу, зазначили у Міненерго.

Чому це важливо для України?

Енергетична незалежність – біометан зменшує залежність від викопного палива, посилюючи безпеку країни.

– біометан зменшує залежність від викопного палива, посилюючи безпеку країни. Економічний розвиток – експорт біометану відкриває нові можливості для інвесторів та стимулює біоенергетику.

– експорт біометану відкриває нові можливості для інвесторів та стимулює біоенергетику. Підтримка фермерів – сировиною для біометану є аграрні відходи, що забезпечує додатковий дохід для сільського господарства.

– сировиною для біометану є аграрні відходи, що забезпечує додатковий дохід для сільського господарства. Євроінтеграція – Україна підтверджує готовність бути ключовим постачальником відновлюваної енергії в ЄС.

Біометан є повноцінною заміною природного газу, адже він екологічно чистий та сприяє скороченню викидів CO₂. Враховуючи великий потенціал України у цій сфері, успішний запуск трубопровідного експорту може зробити країну важливим партнером ЄС у боротьбі з кліматичними змінами.

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