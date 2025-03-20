Европа сократит закупки "белой смерти" из Украины: узнайте причины недружественного решения

Комиссар Кристоф Хансен заявил, что рассмотрит другие виды импорта

Европейская миссия хочет "урезать" импорт украинского сахара. Это произошло после того, как есть пропейские производители пожаловались на резкое падение цен вследствие больших поставок.

Как сообщили источники Reuters, Европейский Союз за последние 3 года столкнулся с большой проблемой, частью которой является импорт сахара из Украины.

Брюссель ранее предоставил доступ к собственным сельскохозяйственным рынкам в рамках поддержки после вторжения России в Украину. Однако протесты европейских фермеров привели к сокращению помощи.

По словам землевладельцев, украинские поставки подорвали местный импорт. Как следствие – снижение цен и усложнение сбыта.

Комиссар ЕС по сельскому хозяйству Кристоф Хансен сообщил, что хочет снизить импорт украинского продукта. Такое заявление, по информации источников, он сделал на встрече с лидерами французских фермерских союзов и представителями отрасли на парижской сельскохозяйственной выставке в конце февраля.

В то же время Хэнсен не объяснил, насколько сократит поставки, но сказал, что они будут "значительно ниже". Кроме того, комиссар добавил, что рассмотрит другие виды импорта из Украины, в том числе зерновые.

Еврокомиссия прокомментировала ситуацию, отметив, что ее членам известно о волнении фермеров и стран ЕС. От дальнейших ответов в ведомстве, как и в украинском правительстве, отказались.

Что было раньше

В 2022 году Европа отменила пошлины на украинскую сельскохозяйственную продукцию, что привело к резкому повышению импорта более дешевого сахара из Украины.

Количество поставок в сезоне 2022/23 года достигло 400 000 тонн, а в 2023/24 – превысило 500 000 тонн.

По данным ЕС, в прошлом году стоимость на сладкий продукт упала более чем на 30%. Также данные свидетельствуют о том, что производство белого сахара колеблется от 14,5 до 17,6 миллиона тонн в год. Потребление – около 14 миллионов тонн, тогда как импорт составляет 2-3 миллиона тонн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что летом 2024 года в Украине существенно упал экспорт сахара, поэтому его цена на внутреннем рынке оставалась низкой. Кроме того, стремительное производство "могло напугать всех", как сказал заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка.

Также из-за высоких темпов вывоза этого продукта в другие страны сахарники почти исчерпали квоты на сезон 2022/2023 от Минэкономики. Во избежание дефицита временно установили нулевую квоту на экспорт сахара.