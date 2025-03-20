Квартира без мебели, со старым полом и ободранными стенами: сколько просят за такую однушку в Харькове
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Владельцы обещают выгодное расположение и тихий район
В Харькове продают 1-комнатную квартиру в запущенном и потрепанном состоянии: в помещении ободранные стены, ремонта там давно не было. В то же время владельцы гарантируют удобное расположение и тихий район.
Соответствующее объявление разместили на популярном сайте купли-продажи. Недвижимость находится в Основянском районе, по улице Ньютона, 143.
Как отметили в описании, 1-комнатная квартира имеет общую площадь 31 квадратный метр. Из коммуникаций – газ, центральный водопровод, центральная канализация и электричество.
Рядом расположены объекты инфраструктуры: школа, супермаркет, детская площадка, больница, метро, почта и т.д.
В 5-этажке дом расположен на последнем этаже.
Квартира находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в капитальном ремонте. Это следует учитывать при планировании будущих расходов и покупке недвижимости.
Стены и потолок ободраны, имеют неровности, пятна и следы от предварительных ремонтных работ. Окна и двери – старые, пол – изношенный.
Из бытовой техники в доме присутствует плита, также есть раздельный санузел. Владельцы подчеркивают, что это место идеально подойдет для любителей тишины, расположенное в спокойном спальном районе.
Цена за такую "однушку" составляет около 498 000 гривен.
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