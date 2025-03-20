Квартира без мебели, со старым полом и ободранными стенами: сколько просят за такую однушку в Харькове

Владельцы обещают выгодное расположение и тихий район

В Харькове продают 1-комнатную квартиру в запущенном и потрепанном состоянии: в помещении ободранные стены, ремонта там давно не было. В то же время владельцы гарантируют удобное расположение и тихий район.

Соответствующее объявление разместили на популярном сайте купли-продажи. Недвижимость находится в Основянском районе, по улице Ньютона, 143.

Как отметили в описании, 1-комнатная квартира имеет общую площадь 31 квадратный метр. Из коммуникаций – газ, центральный водопровод, центральная канализация и электричество.

Рядом расположены объекты инфраструктуры: школа, супермаркет, детская площадка, больница, метро, почта и т.д.

В 5-этажке дом расположен на последнем этаже.

Квартира находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в капитальном ремонте. Это следует учитывать при планировании будущих расходов и покупке недвижимости.

Стены и потолок ободраны, имеют неровности, пятна и следы от предварительных ремонтных работ. Окна и двери – старые, пол – изношенный.

Вид квартиры изнутри Вид квартиры изнутри Вид квартиры изнутри Вид квартиры изнутри

Из бытовой техники в доме присутствует плита, также есть раздельный санузел. Владельцы подчеркивают, что это место идеально подойдет для любителей тишины, расположенное в спокойном спальном районе.

Цена за такую "однушку" составляет около 498 000 гривен.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве в аренду сдают необычную квартиру — соискателям помещения предлагают бесплатное проживание. Главным "нюансом" есть около 50 кошек, которые станут "соседями" по комнате. В другом же месте столицы сдается трехкомнатная квартира, которую можно назвать настоящим царством ковров и сервантов. Помещение полностью меблировано и оснащено необходимой бытовой техникой.