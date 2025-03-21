Не спасе і відстрочка. Чому чоловіка можуть оголосити в розшук

Чоловікам з відстрочкою необхідно регулярно перевіряти її статус

Деякі військовозобов'язані чоловіки в Україні можуть отримати відстрочку від мобілізації. Однак бувають випадки, коли ТЦК випише їм штраф або навіть оголосить їх в розшук.

Багато хто з чоловіків вважає, що відстрочка повністю звільняє від контакту з територіальними центрами комплектування. Про це розповів юрист Юрій Айвазян, передає "Всвіті".

Але деяких чоловіків з відстрочкою можуть оголосити в розшук або оштрафувати, якщо, наприклад, ТЦК викликав його для уточнення інформації чи адміністративних процедур. Ігнорування викликів може призвести до штрафів, а повісток — до розшуку.

Аби уникнути таких проблем, військовозобов'язаному необхідно слідкувати та регулярно перевіряти статус відстрочки й, за необхідності, продовжувати її. Крім того, вони мають контролювати дані в "Резерв+", що відстрочка відображається й інформація в ній вірна, а також не ігнорувати запити від ТЦК.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можуть оштрафувати військовозобов'язаного громадянина, якщо він не має військового квитка.