Не спасет и отсрочка. Почему мужчину могут объявить в розыск

Мужчинам с отсрочкой необходимо регулярно проверять ее статус

Некоторые военнообязанные мужчины в Украине могут получить отсрочку от мобилизации. Однако бывают случаи, когда ТЦК выпишет им штраф или даже объявит их в розыск.

Многие мужчины считают, что отсрочка полностью освобождает от контакта с территориальными центрами комплектования. Об этом рассказал юрист Юрий Айвазян, передает "Всвіті".

Но некоторых мужчин с отсрочкой могут объявить в розыск или оштрафовать, если, например, ТЦК вызвал его для уточнения информации или административных процедур. Игнорирование вызовов может привести к штрафам, а повесток — к розыску.

Чтобы избежать таких проблем, военнообязанному необходимо следить и регулярно проверять статус отсрочки и, при необходимости, продолжать ее. Кроме того, они должны контролировать данные в "Резерв+", что отсрочка отображается и информация в ней верна, а также не игнорировать запросы от ТЦК.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли оштрафовать военнообязанного гражданина, если у него нет военного билета.