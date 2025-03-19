Коли чоловіка можуть виключити з військового обліку. Є чотири підстави

Юрист пояснив різницю між виключенням і зняттям з обліку

Виключений з військового обліку громадянин не може бути відновлений на облік. Зокрема, через те, що одна з підстав для виключення є смерть або зникнення людини.

Про це на порталі "Юристи.UA" розповів юрист Сергій Богун. Він зазначив, що українське законодавство передбачає два різні статуси для осіб, які не можуть бути призвані на військову службу: "знятий" та "виключений" з обліку.

Знятий з обліку громадянин повинен знову стати у ТЦК та СП протягом семи днів. Тоді як виключення з обліку відбувається на законних підставах і передбачає, що особа більше не може бути повернена до військового обліку.

Юрист підкреслив, що існують чотири основні причини для виключення громадянина з обліку:

смерть громадянина або його визнання безвісти зниклим;

припинення громадянства України;

визнання особи непридатною до військової служби за станом здоров'я;

досягнення граничного віку перебування в запасі.

Таким чином, навіть у разі зміни обставин, виключений громадянин не може бути відновлений на військовому обліку за жодних умов.

Нагадуємо, коли військовозобов’язаних можуть зняти з обліку. Законодавство України визначає чіткий перелік підстав:

зміна місця проживання – якщо особа переїжджає у регіон, який не входить у юрисдикцію поточного ТЦК. Водночас під час воєнного стану зміна місця проживання можлива лише за дозволом ТЦК;

навчання у військовому закладі – вступ до фахових військових училищ або вищих військових навчальних закладів передбачає взяття на облік саме у цих установах;

відбування покарання – якщо особа засуджена до позбавлення волі або до неї застосовані примусові заходи медичного характеру;

зарахування до військового оперативного резерву – зазвичай це стосується колишніх військових, учасників АТО та ООС;

рішення Міноборони або СБУ – у виняткових випадках військовозобов’язаного можуть зняти з обліку за спеціальним рішенням відповідних органів.

Щоб знятися з обліку, військовозобов’язаний повинен особисто звернутися до ТЦК, де він перебуває на обліку, та подати заяву.

Раніше "Телеграф" писав, хто має стати на військовий облік у квітні 2025 року. Це стосується як школярів, так і тих, хто вже завершив навчання.