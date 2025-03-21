На шкільному укритті біля Ізюма можуть "відмити" мільйони: скільки за ці гроші можна купити дронів для ЗСУ

Фірма підрядника фігурувала у кримінальній справі

Війна з Росією триває, в Україні продовжують будувати укриття задля безпеки населення. Так, ліцей біля Ізюма замовив ремонт укриття за 68 мільйонів за ціною у 2-4 рази вище ринку. Мова йде за П'ятигірський заклад освіти Донецької селищної ради.

11 березня за результатами тендеру замовив ТОВ "Науково-виробнича компанія "Східбуд" капітальний ремонт протирадіаційного укриття за 68,74 млн грн. Про це повідомляється в системі "Прозорро", пише видання "Наші гроші".

Що мають зробити до кінця року

Цьогоріч мають виконати загальнобудівельні роботи, гідроізолювати фундаменти, замінити двері, влаштувати теплоізоляцію, інженерні мережі, протипожежні системи та благоустрій.

Договірна ціна динамічна і включає 2,31 млн грн на покриття інфляційних ризиків.

Скільки коштує штукатурна суміш

У кошторис штукатурну суміш КМ-75 заклали по 37 грн/кг (тут і далі ціни та суми вказано з ПДВ). У Харкові "База Куб" продає таку штукатурку Krumix по 9 грн/кг, "Міцний Дім" – по 9,5 грн/кг, а "Арс" – по 10,4 грн/кг, що в 3,5-4 рази дешевше.

Де Ізюм на карті

Зверніть увагу, що Ізюм розташовний на відстані майже 18 кілометрів від адміністративного кордону з Донецькою областю та 47 кілометрів від нинішньої лінії оборони біля населеного пункту Колодязі.

Після початку повномасштабного вторгнення, а саме 7 березня 2022 року, Ізюм перебував під ворожою окупацією. Також місто зазнало значних пошкоджень під час боїв, а також за безпосереднього перебування там ворога.

Уже 10 вересня внаслідок успішної Харківської операції, яку провели ЗСУ, Ізюм був звільнений з-під ворожої окупації. 15 вересня у місті виявили місце масового поховання на понад 440 осіб. Пізніше таких місць знайшли ще кілька.

Асфальтобетон у магазинах дешевше

Асфальтобетон щільний дрібнозернистий типу Б марки 1 врахували по 12 600 грн/т. Завод "АБ Столичний" пропонує його по 5 160 грн/т, а "Асфальтпром" – по 6 360 грн/т, що мінімум дешевше вдвічі.

Бетон В30 М400 F150 W6 заклали по 7 680 грн/куб. м. Харківський завод "Еталон" продає бетон В30 по 4 758 грн/куб. м, "Rockside" – по 4 450 грн/куб. м, а "Асфальтпром" – по 4 530 грн/куб. м. Бетон В25 М350 вписали 7 320 грн/куб. м. Ті ж виробники його пропонують по цінах 4572, 4310, 4359 грн/куб. м. Таким чином, ринкові ціни нижчі мінімум у півтора раза.

Арматурна сталь вдвічі дешевша

Арматурну сталь класу періодичного профілю А-ІІІ діаметром 8 мм заклали по 63 298 грн/т. Фірма "Метінвест СМЦ" пропонує її у Харкові по 34 800 грн/т, а столична компанія "Аякс"– по 30 700 грн/т, що дешевше вдвічі.

Цеглу порахували дорожче

Цеглу силікатну одинарну повнотілу марки М150 розміром 250х120х65 мм врахували по 22 грн/шт. У Харкові "База Куб" продає таку по 10,39 грн/шт., "Алекс-Груп" – по 9,65 грн/шт., а "Завод Харківські будматеріали" – по 10 грн/шт., що вдвічі дешевше.

Можлива переплата перевищує 3,5 млн грн — скільки можна купити дронів

Тільки на цих позиціях можлива переплата за мінімальним підрахунком перевищує 3,5 млн грн, що еквівалентно 18 комплектам дронів Autel EVO Max 4T.

Крім того, у кошторисі є позиції, які містять помилки. Приміром, 114 кг штукатурної суміші МП 75 по 17,94 грн/кг мали би в сумі обійтися в 2 053,12 грн, натомість вписана загальна вартість в 551 раз більше – 1,07 млн грн. Відпускна ціна трьох кранів 607,80 грн/шт із доставкою і зберіганням мала б становити 620,11 грн/шт, а загалом на них мало би припадати 1860,33 грн, але в кошторисі поточна ціна чомусь складає 247 тис грн/шт, а загальна сума – 1,25 млн грн.

Конкурентів не було

Фірма отримала підряд без конкуренції, оскільки на відкриті торги більше ніхто не подався.

Учасники мали підтвердити наявність техніки та працівників, надати аналогічний договір із позитивним відгуком і мати річного доходу за 2022 або 2023 рік не менше очікуваної суми.

Це вже друга спроба замовити ремонт укриття цього ліцею. Перший договір, укладений у 2023 році на 23,60 млн грн, розірвали через виявлені аудиторами порушення законодавства.

Проєкт розробило ТОВ "Алдена", а експертизу виконало ТОВ "Експертиза МВК".

П’ятигірським ліцеєм керує Алла Мухомедова, селищну раду очолює Анатолій Наздрачов.

Фірма фігурує у кримінальній справі

"НВК "Східбуд" зареєстрована у 2000 році в Харкові. Власником фірми є Віталій Петушков, а керує нею Олексій Назаренко. З 2016 року вона отримала підрядів на суму 683,22 млн грн.

Фірма згадувалась у кримінальній справі щодо заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем. Посадові особи "Харківського регіонального центру професійної освіти поліграфічних медіатехнологій та машинобудування" підозрювалися у змові з "Східбудом" і ТОВ "Радос-Буд" для завищення вартості та обсягів будівельних робіт (зокрема ремонту покрівлі), виведенні коштів через фіктивних постачальників та організацію схеми незаконних виплат премій. Остання ухвала по справі в реєстрі датована 2021 роком.

Раніше "Телеграф" писав, що табір для утримання військовополонених на Дніпропетровщині провів тендер на придбання дерев’яного вуличного туалету. Вартість такого незвичайного товару становила 7 810 гривень.